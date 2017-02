Lånke-drapet: Judita mistet sitt eneste barn

Aleksiuniene kjenner godt til den drapstiltalte 29-åringen. Han vokste nemlig opp i samme gate i den litauiske byen Alysus.

– Da han var liten, fikk moren hans kreft. Jeg tok meg av ham, stelte ham, byttet bleier og livnærte ham, forteller kvinnen til Trønder-Avisa.

Hun legger til at hun har hjulpet ham under hele oppveksten, fordi han hadde det så tøft.

Tøft møte

Tirsdag møtte hun 29-åringen igjen - som tiltalt for drapet på hennes egen sønn, Laimutis Aleksinas (23). Det ble et tøft møte på alle måter.

– Det er veldig tøft å miste sin sønn. Han var mitt eneste barn, min fremtid. For meg er det for sent å få barn igjen, jeg vet ikke hvordan fremtiden blir for meg, sier Aleksiuniene.

Hun brast i gråt da hun under rettssaken tirsdag fikk se bildene av sin drepte sønn på åstedet. 23-åringen ble drept som en følge av minst 10 økseslag mot hodet.

Prøvde lykken i Norge

At det var en kjenning som sto bak - en nær venn av familien - var ekstra tøft.

– Den dagen drapet skjedde var mannen min hjemme hos tiltaltes familie. Han hjalp dem med oppussing, og la fliser hjemme hos dem, forteller Aleksiuniene.

Det var den tiltalte 29-åringen som fristet sønnen hennes til å prøve lykken i Norge. 29-åringen var arbeidsbas i en håndverkerbedrift i Stjørdal - og skal ha rekruttert landsmenn til ledige jobber.

– Jeg trodde det var trygt her i Norge, sier en knust Judita Aleksinuiene til Trønder-Avisa.