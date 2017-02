Norgesgruppen større enn Rema

For første gang er Norgesgruppen med sine Kiwi og Meny-butikker større enn Rema 1000 i Nord-Trøndelag. Norgesgruppen får 20,4 prosent, mens Rema har en markedsandel på 20,2 prosent. Tallene fra analysebyrået Nielsen er den offisielle statistikken for dagligvareomsetning i Norge. Tallene som slippes i dag gjelder hele 2016.

I Nord-Trøndelag er det små endringer i markedsandelene. Likevel gir Norgesgruppens utrulling av Kiwi-butikker utslag. Norgesgruppen er for første gang over 20 prosent i fylket.

Rema har tidligere sagt at de har hatt stor effekt av sin Æ-kampanje. Den får ikke utslag markedsandelene før neste års tall kommer.

Tar halvparten

Suverent på toppen i Nord-Trøndelag kommer Coop med sine 54,7 prosent markedsandel. Det er 0,1 prosentpoeng tilbake fra i fjor.

– Vi hadde en butikk mindre i fjor, Mega Stjørdal stengt i perioder, sier administrerende direktør Torbjørn Skei i Coop Midt-Norge. Han smiler godt i dag. Til tross for en liten tilbakegang i Nord-Trøndelag, vokser Coop med 1,8 prosent i Sør-Trøndelag. Direktøren er offensiv.

– Markedsandelene skal opp både i Nord- og Sør-Trøndelag. Vi vil jakte nye etableringer på de fleste steder. Vi vil både finne nye lokaler til eksisterende butikker og etablere helt nye. Namsos er en by der vi helt klart må styrke oss. Der har våre eksisterende butikker en god posisjon, men vi har for lav markedsandel, sier Skei. Det er Extra-konseptet Skei vil rulle ut flere steder.

Remas regionsjef Vidar Andersen sa i et intervju i januar at de ser etter nye butkker i Grong, Steinkjer, Verdal, Levanger, Namsos, Meråker og Rørvik. Andersen har ikke vært tilgjengelig for kommentar så langt i dag.