Tilstår skyld for drapet på Laimutis

29-åringen – som ble pågrepet på åstedet natt til 9. juli i fjor – har hele tiden nektet straffskyld for drap. Nå har han endret dette.

Husker ikke noe

Han har tidligere forklart at han var så beruset at han ikke husker noe fra det som skjedde i skogholtet i Lånke, der kameratgjengen fra Litauen var samlet til et festlig lag.

29-åringen ble pågrepet på åstedet sammen med en 32-åring da 23-åringen ble funnet død.

På stedet ble det også funnet en øks, som ble koblet opp mot dødsfallet.

Etterforskningen viste at 23-åringen var drept med flere slag med øks mot nakken.

Klærne til de to pågrepne hadde på seg var fulle av blod fra 23-åringen. En blodsporsanalyse fra Kripos konkluderte med at 29-åringen sto nærmest da de dødelige økseslagene falt.

Mener 29-åringen drepte

Politiet mener at det var 29-åringen som faktisk drepte 23-åringen, mens 32-åringens rolle i drapet var at det var han som tilførte øksa til slåsskampen mellom de to.

Da rettssaken startet tirsdag erkjente 29-åringen skyld for drapet.

32-åringen nekter straffskyld, både for drap og medvirkning til drap.

Tidligere har begge nektet å ha skyld i drapet: