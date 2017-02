To menn pågrepet med kniv og skrutrekker

Hendelsen skjedde klokken 00.40 natt til tirsdag.

Meldingen som kom til politiet var da at en mann skal ha vært truende og hatt kniv. Da politiet kom til stedet viste det seg at det var to menn på stedet som skal ha vært truende mot de andre. De skal ha truet med kniv og skrutrekker.

De to var beruset, og ble pågrepet av politiet. Straffesak opprettes mot de to for trusler.

Begge mennene er i 20-årene.