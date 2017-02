To tiltalt for drapet på Laimutis (23)

Tirsdag starter saken mot de to som er siktet etter at Laimutis Aleksinas ble funnet død på Lånke i Stjørdal natt til lørdag 9. juli 2016.

Det er tatt ut tiltale for drap – eller medvirkning til drap – mot en 28-åring og en 33-åring fra Litauen To andre litauere var siktet i saken, men saken mot de to ble henlagt.

Ifølge NRK Trøndelag benekter begge straffskyld.

– Han har fortalt at han var til stede og drakk mye alkohol. Han husker ikke så mye av det som skjedde. Men han benekter totalt at han har begått et drap eller medvirket til det, sier Christian Wiig, som forsvarer 33-åringen, til NRK Trøndelag.

Ifølge tiltalen skal drapet ha skjedd i forbindelse med en slåsskamp mellom den tiltalte 28-åringen og den avdøde 23-åringen.

Slått med øks i nakken og bakhodet

33-åringen skal ha hentet en øks, og gjort den tilgjengelig for 28-åringen under slåsskampen. 23-åringen havnet liggende på magen over en benk, da 28-åringen med gjentatte hogg skal ha slått 23-åringen i nakken og bakhodet med øksen. 23-åringen ble påført dype sår, blødninger og knusningsskader, og døde kort tid etterpå av de påførte skadene.

Medvirkning

Statsadvokaten påpeker i tiltalen at det var 28-åringen som var den mest aktive, men at 33-åringen fremskaffet øksen, og var til stede under hele hendelsesforløpet.

«Han iverksatte ingen tiltak for å bringe voldshandlingene til opphør, selv om det var tid og anledning til det», heter det i tiltalen.

I varetekt siden pågripelsen

28-åringen og 33-åringen har sittet i varetekt siden de ble pågrepet på åstedet natt til 9. juli 2016.

En 43-åring og en 48-åring fra Litauen ble også pågrepet samme natt, og satt begge varetektsfengslet – siktet for medvirkning til grov kroppsskade. 43-åringen ble løslatt etter kort tid, da det viste seg at han hadde forlatt åstedet før slåsskampen fant sted. 48-åringen ble løslatt før jul.