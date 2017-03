32-åringen husker ikke drapet på Laimutis (23)

Tirsdag startet saken mot de to som er siktet etter at Laimutis Aleksinas ble funnet død på Lånke i Stjørdal natt til lørdag 9. juli 2016. Det er tatt ut tiltale for drap – eller medvirkning til drap – mot en 29-åring (da 28) og en 32-åring fra Litauen. 29-åringen erkjente tirsdag skyld. To andre litauere var siktet i saken, men saken mot de to ble henlagt.

Husker ikke noe

32-åringen hevdet i sin forklaring i Inntrøndelag tingrett onsdag at han ikke husker noen ting fra et tidsrom som går over flere timer drapsnatten.

Han husker at han gikk ned til bålplassen i skogen sammen med kameratene, og at det var «fyllestemning» rundt bålet. Han har også et minne om at han gikk hjem for å hente en flakse vodka, men husker ikke om det skjedde på dette tidspunktet – eller tidligere på kvelden.

Skal ha gjort øksa tilgjengelig

32-åringen er tiltalt for å ha gjort øksa tilgjengelig for 29-åringen som drepte Laimutis Aleksinas (23). Han er også tiltalt for ikke å ha grepet inn og forsøkt å stoppe voldshandlingen.

Lånke-drapet: Judita mistet sitt eneste barn Judita Aleksiuniene fikk tirsdag et tøft møte med sin sønns drapsmann i Inntrøndelag tingrett.

Selv sier 32-åringen at han ikke husker noen slåsskamp.

– Jeg husker jeg våknet opp. Det var mye blod over alt, og en mann som lå på benken. Jeg prøvde å løfte ham, riste ham. Da skjønte jeg det var veldig ille. Jeg prøvde alt jeg kunne for å tilkalle hjelp og hjelpe ham, sier 32-åringen.

Han hevder at den tiltalte 29-åringen – som i retten tirsdag erkjente skyld for drapet på 23-åringen – satt på benken hodet i hendene da han våknet.

– Alkoholen og alt som skjedde påvirket meg. Jeg klarer ikke å huske noe, sa 32-åringen i retten.

Tre i promille

Mannens forsvarer, advokat Christian Wiig, har beregnet at 32-åringen hadde rundt tre i promille på tidspunktet da drapet skal ha skjedd.

I retten onsdag fikk 32-åringen spørsmål om sitt drikkemønster.

– Når det er fint vær, og det er helg, så drikker jeg, svarte 32-åringen.

Aktor Jarle Wikdahl refererte da til et politiavhør som er gjennomført av 32-åringen. Der forklarte 32-åringen at han ofte blir så full som han var denne kvelden da drapet skjedde.

– Jeg drikker i helgene, og når jeg begynner å drikke, så drikker jeg til jeg stuper. Dette skjer hver helg både, fredag og lørdag. Men bare på sommeren, når det er fint vær, forklarte 32-åringen i politiavhøret.

– Jeg husker ikke noen slåsskamp eller noe som helst. Tror at jeg bare stupte ned på grunn av vodka.