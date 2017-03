Disse skolene foreslås nedlagt i Verdal

Kommunestyret ba i desember administrasjonen om å utrede ulike forslag til endring i skolestruktur. Rådmannen ble også bedt om å se en strukturendring i sammenheng med en plan for oppgradering av bygningsmasse.

Administrasjonen har arbeidet med utredningen siden nyttår. Det administrative høringsdokumentet er nå klart, og lagt ut til offentlig ettersyn.

Her er de tre forslagene:

Alternativ 1: Dagens skolestruktur. Estimert innsparing: 0 kr.

Alternativ 2: Det bygges ny ungdomsskole for alle ungdomsskoleelever i Verdal. Slår sammen Vuku ungdomsskole og Verdalsøra ungdomsskole. Lokasjon Ørmelen eller ny. Samt tre underalternativer for barneskolestruktur:

Det bygges ny ungdomsskole for alle ungdomsskoleelever i Verdal. Slår sammen Vuku ungdomsskole og Verdalsøra ungdomsskole. Lokasjon Ørmelen eller ny. Samt tre underalternativer for barneskolestruktur: 2a: Slår sammen Ørmelen og Verdalsøra barneskole. Lokasjon Verdalsøra. Slår sammen Vuku, Volden, Stiklestad, Leksdal og Garnes: Lokasjon Vuku. Slår sammen Vinne og Ness: Lokasjon Vinne. Estimert innsparing: 27,1 mill. kr.

Slår sammen Ørmelen og Verdalsøra barneskole. Lokasjon Verdalsøra. Slår sammen Vuku, Volden, Stiklestad, Leksdal og Garnes: Lokasjon Vuku. Slår sammen Vinne og Ness: Lokasjon Vinne. Estimert innsparing: 27,1 mill. kr. 2b: Ørmelen og Vinne opprettholdes. Slår sammen Vuku barneskole, Volden, Garnes og Ness: Lokasjon Vuku. Slår sammen Verdalsøra barneskole, Leksdal og Stiklestad: Lokasjon Verdalsøra. Estimert innsparing: 21 mill. kr.

Ørmelen og Vinne opprettholdes. Slår sammen Vuku barneskole, Volden, Garnes og Ness: Lokasjon Vuku. Slår sammen Verdalsøra barneskole, Leksdal og Stiklestad: Lokasjon Verdalsøra. Estimert innsparing: 21 mill. kr. 2c: Vinne opprettholdes som i dag. Slår sammen Ørmelen og Verdalsøra barneskole: Lokasjon Verdalsøra. Slår sammen Vuku barneskole, Volden, Garnes og Ness: Lokasjon Vuku. Slår sammen Stiklestad og Leksdal: Lokasjon Stiklestad. Estimert innsparing: 20,1 mill. kr.

Alternativ 3: Ørmelen skole, Verdalsøra barneskole, Vuku ungdomsskole og Verdalsøra ungdomsskole urørt. Slår sammen Vuku barneskole, Volden skole og Garnes skole: Lokasjon Vuku. Slår sammen Stiklestad og Leksdal: Lokasjon Stiklestad. Slår sammen Vinne og Ness: Lokasjon Vinne. Estimert innsparing: 12,3 mill. kr.

Foreslår å legge ned grendeskolene

Skolesjef John Olav Larsen har tidligere forklart til Trønder-Avisa at Alternativ 1 er utredet for å finne nullpunktet, dagens driftsnivå. Det politiske flertallet i kommunen har allerede gjort det klart at man mener det er nødvendig med endringer i skolestrukturen.

Leksdal, Ness, Garnes og Volden foreslås nedlagt i samtlige forslag som medfører endring i skolestruktur.

Foreslår å bygge ny ungdomsskole

Alternativ 3 er det forslaget som ligger nærmest rådmannens forslag i økonomiplanen som ble lagt fram før jul. Forskjellen nå er at også Garnes foreslås nedlagt.

I Alternativ 2 foreslås det å bygge en ny ungdomsskole for alle ungdomsskoleeelevene i Verdal. Den nye ungdomsskolen foreslås bygget på Ørmelen eller et annet sted.

I to av underalternativene foreslås det at elevene ved Ørmelen barneskole flyttes til Verdalsøra. I et ene underalternativet legges også skolen i Vinne ned, og elevene flyttes til Verdalsøra.

Stiklestad skole legges ned i to av tre underalternativ. Mens Vuku oppvekstsenter får flere barneskoleelever i samtlige alternativ.

Elever foreslås flyttet til ulike

Elevene ved Garnes foreslås flyttet til Vuku. Det samme gjør elevene ved Volden skole.

Elevene fra Ness foreslås flyttet til både Vinne og Vuku.

Elevene fra Leksdal foreslås flyttet til både Vuku, Verdalsøra og Stiklestad.

Dokumentet er lagt ut til åpen høring i åtte uker. Høringsfristen er med andre ord satt til 26. april.