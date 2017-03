Kan ha gjort filmopptak fra drapshandlingen

Det sa 32-åringen i sin forklaring til Inntrøndelag tingrett onsdag.

32-åringen er siktet for drap eller medvirkning til drapet på 23 år gamle Laimutis Aleksinas i et skogholt i Lånke natt til 9. juli i fjor.

Etterforskningen har vist at dekslet til mobiltelefonen ble funnet i bålet på bålplassen i skogholtet.

Men telefonen er aldri blitt funnet – til tross for at poilitet har lagt ned en betydelig innsats i søket. Blant annet ble det i høst søkt med metalldetektor på og ved åstedet etter det som politiet beskrev som «en sentral gjenstand».

I avhør ar 32-åringen lansert en teori om at telefonen kan ha forsvunnet, fordi det var tatt bilder eller gjort opptak med den.

32-åringen utelukker ikke at drapet kan ha blitt filmet – uten at han husker noe som helst av det.

– Under alle fester tar folk bilder og videoopptak. Det er helt normalt, sa 32-åringen i retten onsdag.

– Var det noe som skjedde denne kvelden?, spurte aktor Jarle Wikdahl.

– Jeg tror det.

– Hvem var det da som filmet?

– Jeg vet ikke om jeg filmet eller noen andre. Det var min teori om hvorfor telefonen min skulle forsvinne.

Hvem kan ha kastet/fjernet telefonen din?

– Den personen som skulle oppleve en ulempe av at telefonen fantes.

Hvem kunne det være denne aktuelle kvelden?

– Jeg mistenkte begge to, og mistenker fortsatt begge to (29-åringen og 48-åringen – de to andre som var på stedet da 23-åringen ble drept, red. anm).

Politiet har også en teori om at mobiltelefonen har forsvunnet – fordi noen ville skjule spor.

Utskrifter fra trafikkdata hos Telia viser at den aktuelle telefonen var i bruk på tre tidspunkter drapsnatten: klokken 01.56, 02.47 og 02.51.

Siste livstegn på telefonen er registrert klokken 03.14 – det var siste gang telefonen var koblet opp mot internett.

– Denne telefonen har vært koblet opp mot internett på de tidspunktene som fremgår, men utskriften sier sier ikke noe om hva telefonen har vært brukt til, sa Jarle Wikdahl i retten.

32-åringen hadde ingen forklaring på dette.

– Som dere vet, så kobler telefonen seg automatisk opp til internett – og laster ned programvare.

Har du noen formening om hvorfor den slutter å koble seg opp mot internett etter klokken 03.14? spurte Wikdahl.

– Kanskje den ble tilintetgjort av noen som ville skjule noe?, svarte 32-åringen.