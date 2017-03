Nå kommer pengene til ny jernbane

Det kommer fram på et pressemøte arrangert på jernbanestasjonen i Steinkjer onsdag formiddagn.

Det brukes totalt 3,6 milliarder kroner på prosjektet - snaut 3 milliarder på selve elektrifiseringen og resten på andre utbedringstiltak.

Pendlere

– Det har vært en lang kamp. Endelig lykkes vi. Dette gir muligheter for hyppigere avganger og raskere reisetid. Dette er en seier for pendlerne, sier Venstres André N. Skjelstad under pressetreffet.

Saken ble lagt Skjelstad, fylkesordfører Pål Sæther Eiden og Tor Erik Jensen fra Høyre, Åste Marie Lande Lindau fra KrF og Tommy Skatland fra Frp.

Første fireårsperiode

Finansieringen av elektrifiseringen kommer med i første fireårsperiode av Nasjonal Transportplan - som løper fra 2018 til 2027. Dermed følges omtrent tidsplanen fra den forrige transportplanen, som ble lansert for fire år siden. Med konkurransen om transportpenger kunne man imidlertid risikert at pengene kom i andre del av tiårsperioden.

– Dette er utrolig viktig for å binde Trøndelag sammen til en bo- og arbeidsmarkedsregion. Dette gjør at vi enklere kan bruke kollektivtransport for å komme oss til Trondheim, sier Høyres Pål Sæther Eiden på pressetreffet.

Lang prosess

Det er jobbet med planleggingen av elektrifiseringen i mange år - etter at man i enda flere år jobbet for statlig støtte til prosjektet. Planleggingsarbeidet skal etter planen være ferdig i år, og dermed kan byggingen starte ganske raskt.

Ifølge de borgerlige partiene vil byggestart bli senest tidlig i 2018.

Det har vært spekulert i om prosjektet kunne bli utsatt på grunn av blant annet ønskene om å legge inn dobbeltspor fra Stjørdal til Trondheim. Ideen om å kjøre tog på hydrogendrivstoff har også kommet de siste årene. Usikkerheten rundt prosjektet førte blant annet til at en delegasjon fra fylkeskommunene i Trøndelag, og fra Steinkjer og Trondheim, dro til Stortinget for å sikre at trønderne fortsatt vil ha elektrifisering.