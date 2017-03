Namsos-selskap tjente stort på laksetransport

Den største ativiteten i fylkets eneste børsnoterte selskap er datterselskapet Norsk Fisketransport. Hele 417 av de 546 millionene konsernet tjente kommer fra de ni brønnbåtene konsernet driver. Åtte av dem går på langsiktige kontrakter. Den tiende blir levert i mai 2017.

Solgte

Omsetningen økte fra 427,8 til 545,9 millioner i fjor.

– Resultatforbedringen skyldes i hovedsak økt forretningsomfang og lønnsomhet i Norsk Fisketransport AS og KB Dykk AS, samt gevinster ved salg av fartøyer, skriver administrerende direktør Harry Bøe i NTS ASA i en pressemelding.

Mer på dykking

NTS kjøpte KB Dykk for et par år siden. Samtidig har oppdrettsnæringa hatt en kraftig økning i etterspørselen etter dykketjenester. Det har ført til at KB Dykk har utvidet kapasiteten kraftig og fikk levert fire servicefartøy i løpet av 2016. Omsetningen økte fra 34 til 86,7 millioner fra 2015 til 2016.