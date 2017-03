26-åringen fra Levanger var tltalt for 10 forhold; vold, skadeverk, ordensforstyrrelse - samt det alvorligste - trusler mot politi, en Nav-ansatt, en legevaktlege i Steinkjer samt vold og trusler mot sin egen mor.

Mannen er tidligere domfelt for lignende forhold - blant annet trusler mot nær familie og Nav-ansatte i 2015.

Simulerte strupekutt

Episoden der han til slutt slo og drapstruet sin egen mor skjedde 10. januar i år. Han skulle til Trondheim samme dag, men besøket endte med en krangel om hans eget rusmisbruk.

Etter hvert ble han svært sint på moren og kjeftet henne huden full. Deretter dyttet han til moren - som satt i en Stressless-stol, to ganger slik at den veltet og hun falt i gulvet.

Deretter hisset han seg ytterligere opp og tok fram en 13 cm lang kniv.

27-åringen rettet kniven mot moren, og førte deretter hånden med kniven over sin egen strupe i en simulert skjærebevegelse,og sa:

– "Der ser du hvor psyko jeg er" og "sånn kan jeg gjøre mot deg også, mamma".

Etter dette roet situasjonen seg og mannen satte seg i sofaen i stua, og hakket med kniven i bordplaten.

Truet lege på vakt

I retten innrømmet mannen straffskylkd for seks av tiltalepunktene - blant annet trusler mot en legevaktlege i Steinkjer i etterkant av trusselepisoden mot moren.

Han hadde selv bedt om å få legevakttilsyn - og ble svært provosert da legen mente det ikke var noe i vegen for at han kunne innsettes i arrest.

I følge legen uttalte mannen at han skulle oppsøke henne "uten håndjern og uten politi", og "da kommer jeg etter deg" og "da vet man aldri hva som kan skje".

- Jeg husker ikke noe av dette fordi jeg var rusa - men kan godt ha sagt noe sånt, sa mannen i retten.

Lav terskel for vold og trusler

27-åringen er tidligere 2012, 2013 og 2016, både for vold, trusler, ran og familievold. Med det bakteppet mente retten det var skjerpende at han igjen domfelles for lignende forhold.

Det var også skjerpende at han oppsøkte en mann i Levanger for å inndrive gjeld, slo ham med en balltreligende gjenstand med samboeren som vitne, vold mot offentlig ansatte - og ikke minst vold og trusler mot sin egen mor.

Tingretten bemerker at mannes terskel for voldsbruk - spesielt i ruspåvirket tilstand - er svært lav.

Straffen ble utmålt til ubetinget fengsel i fem måneder.