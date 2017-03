– Martnan er en arena for reunions

– Det er nesten så gamle rockere fra Steinkjer gråter i telefonen når de får høre at de har mulighet for å komme å spille på torget igjen, sier Stig Frode Mære som sammen med Elin Sæheim Fossvik er ansvarlig for underholdningen under årets Steinkjermartna. Martnaskomiteen har allerede presentert Morten Abel som årets store trekkplaster under lørdagsfesten, men i likhet med i fjor lover de to at det også blir populære reunions og gjensyn med gamle rockeband og musikere under årets marnta.

– Mange som har flyttet ut fra Steinkjer bruker martnan til både russetreff og til å mimre litt om tida som var, og da passer det perfekt å samle noen musikere som de husker fra den gang de bodde her som unge. Martnan er på alle måter en arena for reunions, sier en oppglødd Stig Frode Mære.

Nytt av året er at selve åpningsfesten er flyttet fra onsdag kveld til torsdag, samme dag som martnasgatene åpner. Det er kommunens yngste som skal stå for åpningen. Samtlige barnehagebarn i Steinkjer er invitert til å synge fra scenen på torget om formiddagen. Her skal de framføre sangen som Edgar Staset og hans mor Torgunn Thorp skrev til byjubileet i Steinkjer i 2007. Også den gang ble sangen framført av kommunens yngste. Martnaskomiteen vil sørge for busser for å få alle barna til og fra byen. Om kvelden blir det konsert med Charlotte Audestad.

Stein Arild Lyng og Svein Mortensen som har ansvaret for det tekniske lover at det også blir en skikkelig opprydding i martnasgatene.

– Vi tar sikte på å fronte det lokale næringslivet på en bedre måte. Vi vil også rydde opp skikkelig i martnasgatene. Bilforhandlerne kommer tilbake til Svein Jarls gate. Vi vil også etablerte en skikkelig matgate, etter mønster fra Bondens Marked. Midtpunktet som var tilbake i martnan i fjor vil få en plass i matgata, sier Lyng. Det vil også li en egen plass for utstilling av bobiler, campingvogner og båter. Lyng sier at de også satser på en miniboligmesse med lokale leverandører.

Anne-marthe Høgsnes som leder martnaskomiteen sier at de ikke har glemt lokale lag og foreninger.

– Martnan er viktig for de lokale lagene og foreningene og de er viktig for oss. Vi vil derfor sørge godt for dem også under årets martna. Mange av dem har jo vært med i 50 år.

Nytt av året er et næringslivstreff fredga ettermiddag for medlemmene i Steinkjer Næringsforening som er eier av Steinkjermartnan. Leder av næringsforeningen og sekretær for martnaskomteen, Kirsten Arntsen sier at fredagen fortsetter med reunionkonseter om kvelden. Her blir det bordbestilling og åpent for alle. På dagtid blir det som vanlig underholdning av lokale kulturaktører fra flere scener.

Komiteen anbefale alle å være ute i god tid med å bestille billetter. Under fjorårets konsert med DDE på lørdagskvelden ble det hurtig itstolt, og mellom 100 og 200 som sto i kø fikk ikke kjøpt billett til konserten. Det vil bli mulighet å kjøpe biuleltter både for fredag og lørdag, pluss martnaspass for både torsdag, fredag og lørdag. Høgsnes sier at det legges ut noen pass til fordelaktig pris allerede før påske.