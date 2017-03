Her kan du parkere gratis i Levanger

– På havna har vi over 100 kommunale parkeringsplasser som fritt kan benyttes helt gratis, sier trafikkbetjent i Levanger kommune, Jan Tommy Svebakk.

Han legger til at det er null sjanse til å få parkeringsgebyr. Årsaken er veldig enkel. Du kan nemlig stå der en hel uke i slengen.

Trangt om plassen

Gode parkeringsmuligheter på havna til tross. Svebakk håper at færrest mulig bruker tid og energi på å lete etter parkeringsplass i sentrum.

– Det blir trangt om plassen. Derfor er det bra at flest mulig setter igjen bilen i utkanten av sentrum.

Svebakk legger til at man har besluttet ikke å stenge Kirkegata så lenge Marsimartnan pågår.

Kan benytte deler av Stadion

Henstillingen om å ta beina fatt har også sammenheng med at det meste av Stadion er utelukket for biler etter at aktivitetsparken ble tatt i bruk. Parkeringsplassen i nordre sving vil være åpen for parkering torsdag og halve fredag. Etter den tid må bilistene vike plassen for kveldens fakkeltog. Svebakk nevner også Løvåstomta – mellom Brusvebrua og jernbanen – som har mange ledige plasser på kveldstid.

Martnasbusser

Martnaskomiteen, Berg Eiendom på Moan og Trønderbilene har gått sammen om et opplegg for å redusere bytrafikken med privatbiler. Berg Eiendom har gitt grønt lys for alle som vil til å parkere på Moan.

Trønderbilene på sin side har satt opp egen pendelbuss hver halv time mellom Moan og Levanger stasjon torsdag og fredag ettermiddag og kveld. I tillegg trafikkerer bybussen den samme strekningen, også den hver halv time. Frekvensen for pendelbussen øker hvert 15. minutt på dagtid lørdag.

Fakkelnatta

I forbindelse med Fakkelnatta vil bybussen ha ekstra avganger fra Nesset og Høgberget både før og etter fakkeltoget. Trønderbilene lanserer også «Rætt hjem» etter midnatt fredag. Den ene bussen går sørover via Levangernesset, Skogn, Ronglan, Åsen med endestasjon Åsenfjord. Den andre bussen drar via Høgberget til Mule, Verdal stasjon, Stiklestad og Forbregd.