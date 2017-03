Kvinne (20) kritisk skadd etter vold i Levanger – ektemann fremstilles for fengsling fredag

Det var onsdag kveld at politiet fikk melding om at en kvinne var skadet på en adresse i Levanger. Kvinnen var utsatt for kroppskader. Ektemannen, som selv ringte inn til politiet, er pågrepet og siktet. Skadene skal ha skjedd onsdag kveld like før klokken 20.00.

– Kvinnen ble fraktet til Sykehuset Levanger for behandling. Hennes tilstand er kritisk men stabil, opplyser lensmann Anne B. Ulvin i Levanger i en pressemelding.

Hørte skrik fra leiligheten En kvinne (20) er kritisk skadet og ligger på sykehus etter at mannen (27) trolig har skadet henne.

Fremstilles for fengsling

Politiet opplyser sent fredag kveld at den 27 år gamle ektefellen vil bli fremstilt for fengsling i Inntrøndelag tingrett fredag kl. 13.00.

Kom nettopp til Norge

En kvinne på 20 år er skadet. Ektemannen er også 27 år. Mannen har vært i Norge i tre år og er av eritreisk opprinnelse. Kvinnen, som også er fra Eritrea, kom til Levanger for kun åtte dager siden. De har søkt om familiegjenforening.

– Det er for tidlig å si hvordan han har skadet konen sin, sa lensmann Ulvin under pressekonferansen i Verdal.

De tror likevel at mannen (27 år) har skadet konen sin. Han vil bli avhørt iløpet av dagen, opplyser Ulvin for politiet.

Ringte politiet selv

Mannen ringte selv inn til politiet onsdag kveld.

– Han ringte å sa at hans kone var på skadet. Da vi kom til stedet var det rolig, men det var ingen tvil om at kvinnen trengte hjelp, sier Ulvin.

Han har sittet i arrest i Steinkjer natt til torsdag og vil bli avhørt torsdag.

Går bredt ut

Politiet går nå bredt ut i etterforskningen. Det er gjennomført kriminaltekniske undersøkelser på åstedet, i tillegg til at politiet er i gang med avhør og rundspørring.

Politiet skriver følgende i pressemeldingen: «Politiet i Trøndelag mottok i går klokken 19.59 melding om at en kvinne var utsatt for kroppsskade. Kvinnen ble fraktet til sykehuset Levanger for behandling. Hennes tilstand er kritisk men stabil.»

Siktet

Ektemannen er siktet etter straffelovens § 273: «Kroppsskade. Med fengsel inntil 6 år straffes den som skader en annens kropp eller helse, gjør en annen fysisk maktesløs eller fremkaller bevisstløshet eller liknende tilstand hos en annen.»