Martna'n er i gang med strålende vær

Det er 27. gangen i morderne tid det holdes Marsimartna i Levanger. Og knapt noen gang tidligere har de trønderske værgudene vært mer vennligsinnet enn i år. Solskinn, et par minusgrader og et lite snødekke i Levanger-gatene er den perfekte rammen om den tre dager lange martnasfesten.

Kjørende i pulk

Som vanlig de siste årene var det ordfører Robert Svarva som også i år foretok den offisielle åpningen av martnan på Torvet. Det som derimot er nytt for ordføreren er at han kom kjørende i pulk til åpningen. Og det er ingen tilfeldighet. Årets Marsimartna har for aller første gang invitert samene spesielt til Levanger. Bakgrunnen for det er ikke først og fremst at samene feirer 100-årsjubileum i år, men at samenes reinbeitedistrikt rekker bortimot helt ned til bygrensa i Levanger. Historiske skriftlige kilder forteller at samene har vært godt representert med salg av sine produkter i hundrevis av år.

Mye kortreist mat

Årets martna følger i hovedtrekk mønsteret fra tidligere år. Det som kan nevnes spesielt er at det aldri har vært mer kortreist mat på martnan enn akkurat i år.