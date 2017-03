Den siktede 27-åringen forklarte seg for politiet i et avhør som strakte seg over et par timer torsdag ettermiddag.

Mannens forsvarer, advokat Trond Peder Nilsen sier at mannen har forklart seg om hendelsesforløpet. Ifølge Nilsen var det en kommunikasjon mellom ektefellene - som utløste et sinneutbrudd.

Kvinne (20) kritisk skadd etter vold i Levanger Kvinnens ektemann er pågrepet og siktet for å ha påført kvinnen skader.

Ble veldig sint

- Han sier at han tok kvelertak på kona, og at han var utenfor seg selv i denne situasjonen. Han ble så sint at han ikke husker hva som skjedde videre, sier Nilsen.

Mannen har erkjent de faktiske forholdene - men ikke tatt stilling til straffskyld.

- Årsaken til dette er at spørsmålet ennå ikke er reist, sier Nilsen.

Ifølge politiadvokat Amund Sand var det ingen ny informasjon om kvinnens tilstand klokka 18.00.