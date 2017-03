Femspann mottok Cittaslowprisen i Levanger

Prisutdelingen ved starten av Fakkelnatta er ny av året, og det er Cittaslowrådet i Levanger som har foreslått fem kandidater til prisen for formannskapet i kommunen.

– Et kvalitetsstempel

– Cittaslowprisen er et kvalitetsstempel vinnerne får da de er med å synliggjøre hva Cittaslow er gjennom det de har gjort og gjør. Vinnerne har i stor grad svart opp det som er medlemscharteret til den internasjonale Cittaslow-bevegelsen, sier Atle Busch, leder for Cittaslowrådet i Levanger.

– Vinnerne gjør oss andre stolte over å komme fra Levanger da vi gjerne vil forbindes med dem som er våre gode eksempler. Vinnerne vil helt sikkert inspirerer og vekke nysgjerrighet hos andre som vil strekke seg etter å bli like gode.

Årlig begivenhet

Busch sier at det å utnevne nye Cittaslowprisvinnere vil bli en årlig begivenhet fra og med i år.

– Og neste gang blir vinnerne plukket ut det blant kandidater som er foreslått av andre enn Cittaslowrådet, sier han.

Dette er de fem vinnerne fra årets tildeling:

1. Galleri Fenka

Beskrivelse av virksomheten fra juryen:

Galleri Fenka eies og drives av Elisabeth og Mustapha Ben Riala, og er en arena for lokal kunsthistorie og kulturopplevelser. Galleri Fenka har fått navnet etter fengselsbygningen fra 1897. Galleristene Elisabeth og Mustapha Ben Riala har restaurert den gamle bygningsmassen i nært samarbeid med Riksantikvaren.

De har verksted og salg med fokus på kunstneriske og trivelige omgivelser både inne og ute i bakgården. De har faste arrangementer og profilerer Fenka og byen med god respons f.eks. litteraturfest med Eivind Hofstad Evjemo og konserter. De serverer alltid kortreist mat f.eks Gallerikringle

Juryens begrunnelse:

– De har på en forbilledlig måte tatt vare på historien, det unike og særegne ved gamle Fenka. De utøver vennlighet, gjestfrihet og fortellerglede gjennom skilting og god ivaretakelse av vertskapsfunksjonen

De har satt Levanger på kartet når det gjelder kvalitetsmessig kunst og kultur gjennom god markedsføring.

De har lyktes med å skape seg et godt navn og gjort seg bemerket internasjonalt. Med kunstutstillinger hvor de utnytter kulturelt mangfold med både lokale og verdensberømte kunstnere som popartkunstneren Pushwagner.

De stimulerer til å ta vare på håndverkstradisjoner fordi de fremmer håndverksprodukter som har sin rot i lokal kulturtradisjon.

Galleriet har til enhver tid et bredt utvalg av billedkunst, fotografi, glasskunst, grafikk, tekstil og kunsthåndtverk laget av lokale kunstnere og gjestekunstnere

2. Nordenget gårdsmuseum

Beskrivelse av virksomheten fra juryen:

Nordenget Gårdsmuseum er et privat drevet museum og ligger i Markabygda. Museet er drevet av Martin Alfred Friberg og Hallfryd Marie Friberg. Nordenget gård har vært i familien siden 1800-tallet som husmannsplass, deretter som eget bruk fra 1905.

Martin sin morfar (Alfred Andresen) var gårdbruker fra 1916 til 1940. Da overtok Martins mor Ragna Friberg og far Olav Friberg bruket. Martin og kona overtok gården i 1990 og gjorde bruket gradvis om til museum.

Museets første "Åpen dag" var i 1994. Da var det et uthus i to etasjer, et stabbur med diverse melkeutstyr og en stuebygning som brukes som restaurant. I 1998 ble det bygd et nytt hus på 160 m2 i halvannen etasje som etter hvert er blitt fylt med museumsgjenstander.

Museet har veldig mange interessante museumsgjenstander det kan nevnes; platespillere, telefoner, regnemaskiner, radioer, symaskiner, motorsager, mye gårdsredskaper, traktorer, biler, motorsykkel, mopeder, hestevandring, turbin, synkemine(dropptank), 50-talls kjøkken, gammel skolestue, smie, et lite meieri og mye, mye mer. Nytt museumsbygg på 720 kvm ble ferdig i 2010.

Juryens begrunnelse:

– Museet tar imot besøkende fra fjern og nær, har åpent hele sommeren og arrangerer fast Åpen museumsdag i juli hvert år. De tar imot alle som kommer med stor gjestfrihet; busslaster med pensjonister, småbarnsfamilier og de som har kjørt feil ved Skogn-krysset! Eierne har med stolthet tatt vare på vår relativt nære og lokale historie, samtidig viser de landbrukets rivende utvikling mht mekanisering og mye, mye mer.

3. Br. Torkildsen orgelbyggeri AS

Beskrivelse av virksomheten fra juryen:

Br. Torkildsen har drevet orgelbryggeri i Åsen siden «instrumentmager» Iver Torkildsen startet i 1882. firmaet er nå Norges eldste orgelbyggeri. De restaurerer og bygger nye orgler med egenproduserte rørverk. De har bygd og restaurert orgel i hele landet, blant annet i Brumunddal, Fredrikstad, Sandessjøen, samt Værnes, Åsen, Alstadhaug, Levanger og Steinkjer.

Da har hatt vedlikeholdet i Nidarosdomen siden 1933 og levert nybygd kororgel i samme kirke. Nils Günther Torkildsen arbeider nå som 4. generasjon Torkildsen i firmaet som i dag består av seks medarbeidere. Nils Harald Torkildsen var med på å stifte Forening av Norske orgelbyggere i 1986, og har vært leder siden da.

Juryens begrunnelse:

– Brødrene Torkildsen orgelbyggeri AS er en familiebedrift som bygger på lange håndverkstradisjoner. De ivaretar eksisterende kulturminner gjennom sine restaureringsarbeider og bygger nye orgel som vil bli framtidige kulturminner.

– Bedriften har siden starten holdt til sentralt i Åsen sentrum, og er en viktig kontinuitetsbærer for bygdas historie og kulturelle identitet. De har hatt stor betydning for bevaring av orgler i hele regionen.

4. Med svin på skogen

Beskrivelse av virksomheten fra juryen:

«Med svin på skogen», Øvre Erstad gård, drives av Anna Marie og Karl Laugsand. Øvre Erstad er en allsidig drevet gård der den ligger praktfullt til på Ytterøy. Eiendommen består av dyrkamark og skog, hvor dyrkajorda benyttes til gras- og kornproduksjon. I tillegg driver de med melkeproduksjon og pølsemakeri.

Pølsemakeriet ble etablert i 2003 etter en omdisponering av driftsbygningen til næringsmiddellokaler. Produksjonen er begrenset, og volumet avgjøres av råvaretilgang og arbeidskapasitet. Salget et naturligvis lagt opp etter dette. De selger alt selv, mesteparten på lokale markedsplasser, men også på bestilling og henvendelser fra kunder.

I sommerhalvåret slipper de ut ca. 90 svin på skogen. Når høsten kommer slaktes grisene og foredles til gårdsmatprodukter fra eget pølsemakeri. De mest kjente produktene er:

Erstad salami med kvitløk, Mosvikelgen, Spikkikjøtt fra Ytterøy, Storhenrikpøls, Ytterøyskinke, Levanger Lama, Ytterøymorr og Farsken så godt.

Juryens begrunnelse:

– «Med svin på skogen» er et kjent begrep i hele Trøndelag. Karl Laugsand med sine produkter er den mest etterspurte bodselgeren både under Sommermartnan og Marsimartnan i Levanger.

– «Med svin på skogen» stiller alltid opp på Bondens marked både i Trondheim og Levanger. Etterspørselen etter varene er så stor at han ofte går tom for de eksklusive varene.

– I tillegg fremstår Karl Laugsand som en stolt formidler. Han er et forbilde for lokal tradisjonell matproduksjon, og han markedsfører dette gjennom dyktig kreativitet.

5. Støre gård

Beskrivelse av virksomheten fra juryen:

Støre gård har vært drevet av Camilla og Torbjørn Støre siden 2008. Gården ligger i Skogn, og er en aktiv økologisk melkegård. Gården ligger vakkert til med utsikt over Trondheimsfjorden, og man ønskes velkommen i en varm og ekte atmosfære omgitt av et åpent kulturlandskap og historiske omgivelser.

Støre gård har en lang og spennende historisk ramme for dagens aktivitet. Med sitt gode jordsmonn og sentrale plassering nær fjorden har Støre alltid vært en attraktiv plass for bosetting og dyrking. Det er gjort interessante funn etter bosetting fra steinalder til tidlig bronsealder. På gården finnes det 14 gravhauger og en offergrop som stammer fra yngre jernalder (ca.500 e.kr.).

Støre gård har en rik historie som embetsmannsgård siden « Helena på Stole» ble den første oppsitter. Dagens generasjon er den sjette som eier og driver Støre gård etter at familien overtok gården i 1883.

Støre var tidlig ute med å drive økologisk drift, og er nylig trukket fram som en av landets beste dyrkere av kornsorten bygg. I 2011 ble et nytt melkefjøs i heltre ferdigstilt hvor en stor andel av tømmeret kom fra egen skog.

Gammel byggeskikk kombinert med ny teknologi har gitt en driftsbygning som tar hensyn til dyrene sine behov samtidig som det skapes et godt arbeidsmiljø. Driftsbygningen er laget med omtanke for miljø og tilpasning til gårdens byggetradisjon. Som en del av fokuset på miljø og bruk av egne ressurser, blir bygningene på gården varmet på et sentralfyrt vedfyringsanlegg (bioenergi).

Gården har vært drevet som pedagogisk ressurs siden 2001, og er en av de mest besøkte «Inn på tunet»- gårdene i Trøndelag.

Juryens begrunnelse:

– Støre gård spiller på historien som en viktig del av opplevelsen som møter gjestene. Driverne har bygget opp en merkevare som tar vare på det unike og den lokale mattradisjonen i et autentisk gårdsmiljø. I tillegg legges det til rette for kulturelle aktiviteter som utstillinger, konserter, kulturhistorisk vandring og sommerkafé. Gården er åpen for seminarer og møter hele året.

– De har en forretningsfilosofi som satser på gjestfrihet, matglede og møtene mellom folk. De tar vare på omgivelsene på en forbilledlig måte, og har skapt en møteplass i historiske rammer med fokus på økologisk matproduksjon, gode kultur- og matopplevelser og formidlingsglede.