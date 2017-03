Island kan bli større enn Norge

Midt-Norsk havbruk kjøper seg inn i Ice Fish Fram som har oppdrett på østkysten av Island. Selskapet har i dag en årlig produksjon på 11.000 tonn laks og ørret og har inne søknader om å øke kapasiteten opp til 51.000 tonn. Selskapet er relativt nyetablert og skal slakte sin første laks i år.

Til sammenligning produserer Midt Norsk havbruk 15.000 tonn laks i året.

MNH holding kjøpte i fjor opp 56 prosent av aksjene i Ice Fish farm. Nå er det Midt-Norsk havbruk som kommer inn.

– Totalt får vi 60 prosent av aksjene. MMH holding vannes noe ut til 47-48 prosent, sier Roald Dolmen, som har vært Midt-Norsk havbruks mann på Island.

– Vi investerer gjennom Midt Norsk havbruk fordi vi har kompetanse som er verdifull for det nye selskapet. Vi ser for oss å gi islandske røktere og ledere opplæring Norge slik at de ikke trenger å gjøre de samme feilene som vi har gjort gjennom årene, sier Tore Holand, daglig leder i Midt Norsk Havbruk.

MNH holding eier 59 prosent av Midt Norsk havbruk.

Kan bli større

I Norge gjør sykdom at oppdrettsbransjen har små vekstmuligheter. Island er et nytt oppdrettsland og norske oppdrettere kappes om å få kjøpt kapasitet og lokaliteter der.

– Vi gjør dette for å kunne vokse videre. Dessuten sprer vi risiko ved å operere i to land, sier Dolmen.

Ikke lus

Ice fish farm har hatt laks i sjøen i ett år. Den vokser saktere enn i Trøndelag.

– Fisken på Island vokser like raskt som i Finnmark. Den bruker 22 til 24 måneder på å bli voksen, mot 14 til 16 måneder i Trøndelag. Fordelen er at det er mindre sykdom og lusa er fraværende, sier Tore Holand. Han viser til de store oppdrettsselskapene som driver i Finnmark. De har større fortjeneste på fisken der enn lenger sør.

Mye kapital

Aksjekjøpet gir Ice Fish farm mulighet til å finansiere veksten.

– Skal et selskap bygge opp 10.000 tonn slaktefisk krever det et par hundre millioner i arbeidskapital. Skal en bygge opp 30.000 til 40.000 tonn kreves det dobbelte. Det er finansiert gjennom islandsk bank og vårt aksjekjøp, sier Holand.