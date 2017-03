Kanonvær og påskestemning i helga

– Helgen i Trøndelag blir fin. Den blir sjeldent fin, vil jeg si. Den blir veldig bra, sier vakthavende meteorolog Vibeke Thyness ved Meteorologisk institutt og legger til:

– Det blir kanonvær og påskestemning!

Ifølge meteorologen er det Nordland sør for Bodø og sørover til Nord-Trøndelag som får det flotteste været.

Et høytrykk over Nord-Norge vil bremse lavtrykkene som kommer inn fra England og vil inn over Sør-Norge.

– Og da blir det en kamp mellom krefter over Sør-Norge som fører til vindøkning. Det blir en del skyer og nedbør i Rogaland og på Sørlandet, og kanskje blir det snø helt opp til mjøstraktene østafjells. Det er de sørligste delene som er utsatt for snø, sier meteorologen.

Teksvarselet for lørdag og søndag lover stort sett lettskyet og pent vær over hele Nord-Trøndelag.

– Det er en situasjon som potensielt kan gi et betydelig snøfall langs Sørlandsbanen, i Telemark, Vestfold, Buskerud, og kanskje Oslo og Akershus, sier meteorologen.

Kan bli mye snø i sør

Hun sier det ligger i kortene at det blir en del skyer og snø noen steder, men at spørsmålet er hvor langt nord og inn i landet dette snøfallet trekker.

– Det blir altså en kamp mellom lavtrykket som stanger fra sør og det høytrykket som holder det på avstand i nord. Et eller annet sted stopper det, men nå er det vanskelig å si hvor. Men jeg er sikker på at det blir snø og ganske sikker på at noen vil få betydelige mengder i løpet av helgen.

Meteorologen tror Rogaland er inne i dette snø/regn-området, og at man må til Haugesund og kanskje så langt som til Bergen før det blir helt opphold.

Ganske tørt

Trøndelag og Nord-Norge vil trolig også få glede av den tidligere omtalte høytrykksryggen mer eller mindre hele neste uke.

– Selv om det sikkert blir mer skyer og noe nedbør i kystområdene, blir det i store trekk ganske tørt, sier Thynnes.

Sør i landet kommer lavtrykkene fra vest onsdag, og da kommer også regnet. I og med at det kommer fra vest, er det Vestlandet som får den verste «trøkken».

– Da snakker vi regn i lavere områder og en snøgrense et sted mellom 600 og 800 meter. Så det blir fortsatt snø i fjellene, sier meteorologen.