Kvinne i 30-årene anmeldt for promillekjøring

En personbil havnet utfor vegen ved Aunmyra på fylkesveg 17, sør for Korsen i Namdalseid kommune. Ifølge politiet dreier det seg trolig ikke om personskade.

«Fører alene i bilen. Blir med ambulanse for sjekk ved Sykehuset Namsos», opplyser politiet.

Ulykken skjedde like før klokka 17 lørdag. Et par timer senere opplyser politiet at en kvinne i 30-årene blir anmeldt for promillekjøring.