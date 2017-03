Meldte seg ut av lokal- partiet etter vrakingen av fylkesråd

Vrakingen av fylkesråd Terje Sørvik til sikker plass på stortingslista førte til sinne og frustrasjon blant Ap-veteraner i Namsos, skriver Namdalsavisa (krever innlogging).

Nå har både tidligere ordfører Morten Stene og fylkestingspolitiker Carl Sitter Geving meldt overgang til lokallaget i Overhalla.

– Det var ingen enkel avgjørelse, men samtidig var det aldri noe tema å melde seg helt ut av partiet, sier Stene til Namdalsavisa.

Ikke personlige motsetninger

Han understreker at det ikke er personlige motsetninger som gjør at de to veteranene nå bytter lokallag. Årsaken er vrakingen Namsos Ap gjorde av fylkesråd Terje Sørvik til fordel for Arild Grande, hvor Stene mener Namsos Ap torpederte muligheten til å få en kandidat resten av Namdalen kunne samles om.

– I ei tid hvor næringsutvikling er den viktigste politiske saken for Namdalen, hadde både Namdalen og Trøndelag fortjent en politiker på Stortinget som virkelig kjenner næringslivets behov, sier Stene til Namdalsavisa.

Bruker ikke tid og krefter på utmeldingen

Nyvalgt leder i Namsos Ap sier til avisen at dette er en sak hun ikke vil bruke mer tid og krefter på.

– Jeg har stor respekt for den jobben Geving og Stene har gjort for Namsos, Namdalen og Arbeiderpartiet i politikken. At de velger å bytte lokallag er deres personlige valg, sier Marte Jensen til Namdalsavisa.