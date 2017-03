Ordføreren: – Dette er en tragedie

Ordfører Robert Svarva ble fredag kveld orientert av politiet om at den 20 år gamle kvinnen som ble kritisk skadd i en familievoldsepisode onsdag kveld hadde mistet livet.

En 27 år gammel eritreisk statsborger som er bosatt i Levanger er nå siktet for forsettelig drap på sin kone.

Det kommunale apparatet er satt i sving

Svarva reagerer med forferdelse på det som har skjedd.

– Dette er rett og slett en tragedie, det er ikke så mye mer å si egentlig. Vi har nå forberedt hele det kommunale apparatet, og vil bistå de som trenger bistand, sier Svarva.

Gikk på voksenopplæringen

Hverken den drapssiktede 27-åringen eller den avdøde 20-åringen har nære pårørende i Levanger.

LES OGSÅ: Kritisk skadet kvinne (20) døde fredag formiddag

– Men de hadde folk rundt seg som kan trenge bistand, sier Svarva.

27-åringen gikk på Levanger voksenopplæring, som er en av arenaene der kommunen nå har forberedt seg på å sette inn en innsats. Han kom til Norge for tre år siden, og har bodd i Levanger det siste året.

Kvinnen ny i Levanger

Den avdøde kvinnen kom til Levanger bare åtte dager før voldsepisoden fant sted. Det unge paret - som giftet seg i hjemlandet i 2013 – hadde søkt om familiegjenforening.

– Hun var såvidt meg bekjent ennå ikke en del av det kommunale systemet, sier Svarva.

27-åringen bodde i en leilighet i en privat bolig på Levangernesset. Boligen er nå åsted for et drap.

– Det er ikke snakk om en kommunal bolig, men en bolig som han selv hadde leid på det private boligmarkedet, påpeker Svarva.

Deltok i introduksjonsprogram

Randi Venås Eriksen er leder for Flyktningtjenesten i Levanger. Hun forteller at 27-åringen deltok i et introduksjonsprogram i regi av flyktningtjenesten.

– Dette er et tilbud som alle flyktninger over 18 år får tilbud om. Introduksjonsprogrammet består både av skole og samfunnsopplæring, sier Eriksen.

Hun bekrefter at 27-åringen kom til Levanger i mars 2016. Kommunen er da pliktig i å få ham inn i et introduksjonsprogram innen tre måneder.

– Jeg er ikke sikker på hvor langt han hadde kommet med dette programmet nå, sier Eriksen.

Hva slags inntrykk har man hatt av ham?

– Han har vært en ordinær deltaker i programmet. Det har ikke vært noe spesielt med ham. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere dette, sier Eriksen.

Informasjon i klassene

Hun bekrefter at drapssaken har satt en støkk i miljøet rundt voksenopplæringen.

– Vi var ute i klassene og hadde en kort informasjon om saken, ut fra den status som forelå klokken 10.00 fredag formiddag. Ut fra det som har skjedd nå vil det bli en ny runde med informasjon i klassene over helgen, sier Eriksen.

To liv som er ødelagt

Huseier Ali Aslam bekrefter at 27-åringen leide av ham. Han ønsker ikke å kommentere hva slags inntrykk han hadde av mennen, men synes at hele saken er en tragedie.

- Dette er en katastrofe. Vi har en ung dame som mister sitt liv etter bare åtte dager i Norge. Og en ung mann som egentlig også har mistet livet, sier Aslam.

Han mener saken er uheldig for alle innvandrere i landet.

- Vi trenger ikke mer negativ reklame. Saken er derfor en katastrofe på alle måter. At det skjedde i vårt hus er bare tilfeldig, sier Aslam.