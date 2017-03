Politiet skryter av festfolket

Natt til lørdag ble det arrangert både Vinterfest i Steinkjer og Marsimartna i Levanger. Dette medførte at mye folk trakk til sentrum i begge byene, men uten at det skapte store utfordringer for politiet.

Roligere enn normalt

– Festfolket har oppført seg meget bra. Det har ikke vært flere oppdrag enn på en helt vanlig fredagskveld, heller mindre, sier operasjonsleder Johnny Olsen ved Trøndelag politidistrikt.

Tyveriforsøk av taxi og fyllekjøring

De mest alvorlige hendelsene var tyveriforsøk av en taxi i Steinkjer og en fyllekjøring i Levanger.

– Utover dette har det vært noen få tilfeller av overstadig beruselse, sier Olsen.