TV-aksjonen 2017 går til UNICEF, og Gravaas gleder meg til å ta fatt på årets største dugnad.

–TV-aksjonen er helt unik i verdenssammenheng. Da samles hele Norges befolkning for en viktig sak én søndag i oktober og bidrar til å gi utdanning og håp til barn rammet av krig og konflikt.

Skal gi utdanning

29-åringen er oppvokst i Steinkjer, men flyttet ut for å studere i 2006. Hun har også hatt engasjement i Brussel for organisasjonen Enna i tilknytning til EU, hun har jobbet opp mot asylsøkere i UDI, har vært frivillig i rettshjelpsentralen og for Førstehjelp AS. Det er første gang hun jobber for UNICEF.

– Når barn i krig og konflikt ikke får utdanning, står et helt lands framtid på spill. Årets TV-aksjon skal gi utdanning og håp til barn i konfliktområder i Syria, Colombia, Mali, Sør-Sudan og Pakistan. Dette er barn som drømmer om å bli lærere, leger, ingeniører og om å bygge opp landet sitt. UNICEF jobber for at ingen barn skal få ødelagt fremtiden på grunn av voksnes kriger og konflikter. Målet er å gi utdanning til minst 470.000 barn i de fem landene. Lykkes vi med det, har det enorm smitteeffekt. Å hjelpe en person til å komme på skolebenken gir ringvirkninger til den enkelte, til familien og hele samfunnet. Utdanning er fremtidsrettet, og gir dem håp om noe som er mer enn her og nå, sier Gunnhild.

Stort ansvar

Espen Skagen leder TV-aksjonen i Trondheim by, mens Gravaas har fylkesansvaret. Begge gleder seg til å ta fatt på jobben med å mobilisere flere hundre frivillige og 4.000 bøssebærere i Trøndelag.

– Jeg har vært på kontoret den siste uken nå. Hovedfokuset frem til sommeren er å sette sammen fylkeskomiteer og ikke minst få på plass kommunekomiteene. På ettersommeren og høsten blir det mer fokus på å nå ut med budskapet om årets TV-aksjon til mannen i gata. Det er 48 kommuner vi jobber opp mot. Det er et stort ansvar, men også et privilegium å få jobbe med TV-aksjonen, sier Gunnhild Gravaas.