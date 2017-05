Miljødirektoratet har gitt fellingstillatelse på én bjørn i Verdal og Steinkjer kommune. Bjørnen utgjør stor risiko for beitedyr i området, mener direktoratet.

– Vi fikk inn melding om ferske spor helt vest i Verdal kommune i dag, forteller Anders Braa, seniorrådgiver i Miljødirektoratet.

Fellingstillatelsen gjelder for onsdag 3. mai og torsdag 4. mai.

Tidligere på dagen sa Braa at de manglet spor eller andre observasjoner for å innvilge søknaden om fellingstillatelse som kom fra Verdal 20. april.

– Vi velger å innvilge denne nå fordi at bjørnen utgjør stort skadepotensiale. Den er langt unna både grensen og bjørneområdet, og oppholder seg nære beiteområder.

Sporene er bekreftet å komme fra bjørn av Statens Naturoppsyn, opplyser Braa.

– Det er ikke slik at alle bjørner som blir påvist utenfor yngleområdene i april skal felles Miljødirektoratet tror det er en reell mulighet for at den observerte bjørnen i Verdal vandrer ut av området før beitesesongen starter.

Trønder-Avisa har tidligerer skrevet at det i fjor ble det sluppet 14.000 sau og lam på utmarksbeite i Verdal. Tradisjonelt har jerven stått for den største andelen av rovvilttapene i kommunen, men i fjor skjedde det en endring. Da sto jerven for 31 prosent av tapene, mens bjørnen sto for 34 prosent. Og dette til tross for at Verdal ikke ligger innenfor yngleområdet for bjørn. Yngleområdet for bjørn strekker seg nordover fra Snåsa, i områdene øst for E6.