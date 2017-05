Tjener mer i banken

Finn Haugan i Sparebank1 SMN opplever et sterkt marked i Nord-Trøndelag etter at Danske Bank og DNB har trukket seg ut fra deler av markedet.

– Vi har hatt en vekst i Namdalen på 20 prosent. Totalt har vi en vekst på 11 prosent i personmarkedet. Det er bra, sier han.

Få fylker har så lav arbeidsledighet som Nord-Trøndelag. Boligprisveksten flater ut ned mot fem prosent årlig. Finn Haugan finner et annet tegn på at det går godt i regionen.

– Folk betaler ned på gjelda si. Det er bra, sier han.

Nesten en halv milliard

Sparebank1 SMN tjente 454 millioner før skatt i første kvartal.

- Vi har en fornuftig lønnsomhet i banken, sier han. Innen nyttår skal banken ha en ren kjernekapital på 15 prosent. Det er kravet fra Finanstilsynet. Ved utgangen av første kvartal lå de på 14,8 prosent.

– Vi når kravet innen nyttår, sier Haugan. De høye inntektene til banken de siste årene har delvis blitt brukt til å bygge egenkapitalen i takt med volumveksten.

Nye betalingsløsninger

I morgen lanserer sparebankene og DNB den nye Vipps-løsningen for mobil betaling, etter at Eikabankene, sparebankene og DNB ble enige om at Vipps skal være deres felles betalinssystem. Det tror Haugan vil gi nye muligheter.

– Det tror vi gir styrkede markedsmuligheter. Vi har lyttet til konsumentene som har syntes det har vært forvirrende med fire-fem forskjellige betalingssystemer, sier han.

Nå er det bare Danske Bank som har sitt eget system, Mobilepay. Det er stort i Danmark, men har ikke like stor markedsandel i Norge.

Mobil betaling

Haugan er også styreleder i det norske nasjonale betalingssystemselskapet Bankaxept. De har nå laget et system som skal kunne ta mobil betaling.

– Vipps er velkommen på den plattformen når som helst. Det vil gi lavere kostnader for bankene. Vi håper det kommer til høsten, sier han.

I dag er det nemlig kredittkort som er plattformen som ligger i bunnen på Vipps. De har relativt høye transaksjonskostnader. Hittil er det bankene som har tatt disse kostnadene i kampen om markedsandeler på sitt betalingssystem.

– Prising av Vipps er hele tiden noe bankene vurderer, sier han.