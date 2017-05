Google lover å rette Preikestolen-feil

Bilister som plotter inn det berømte fjellplatået i Google Maps, blir i stedet ledet til den lille bygda Fossmork på andre siden av fjorden. Innbyggerne forteller om hundrevis av turister som får den kjipe beskjeden om at de må snu og kjøre tilbake på den svingete og smale veien.

Tar tak i problemet

– Det er selvfølgelig ikke meningen å sende folk feil sted, så vi tar tak i dette og vil rette karttjenesten så fort som mulig. Feilen er rapportert inn til vårt tekniske team, som befinner seg flere ulike steder i verden, sier presseansvarlig i Google Norge, Helle Skjervold, til Stavanger Aftenblad.

Vet ikke når

Hun kan ikke si hvor lang tid det vil ta før problemet er løst, men er glad for at Google gjennom avisen nå er gjort oppmerksom på feilnavigeringen som svært mange er utsatt for.