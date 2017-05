 Klargjøringsøvelse til 87 millioner

Den omfattende øvelsen, som startet tirsdag denne uka og som aldri er utført tidligere på denne måten, vil pågå ved Værnes garnison i mai, juni og oktober.

Forsvaret kraftsamler nå sine forsynings- og vedlikeholdsressurser, og også flere sivile bedrifter er delaktige i gjennomføringen av øvelsen.

– Under øvelsen vil det gå med 50.000 arbeidstimer og 87 millioner kroner i reservedeler og vedlikehold for å klargjøre materiell og kjøretøy, opplyser kaptein Roar Wold, informasjonsoffiser i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) til Trønder-Avisa.

Beredskapsklart

I løpet av noen uker i mai, juni og oktober vil hundrevis av feltvogner, lastevogner, beltekjøretøy, materiellsystemer og våpen blir vedlikehold og gjort beredskapsklart.

På Værnes garnison, som for anledningen er gjort om til et verksted med kapasitet til å utføre alt nødvendig vedlikehold, vil alt materiell tilhørende Vertslandstøttebataljonen (se fakta) bli inspisert, reparert og vedlikehold.

Kampkraft og bærekraft

Wold opplyser at det nye langtidsplanen for Forsvaret 2017-2020 «Kampkraft og bærekraft» legger vekt på å ta igjen et mangeårig etterslepet på vedlikehold av materiell, kjøretøy og våpen, og å fylle reservedelslagerne i Forsvaret.

– Regjeringen har gjennom forsvarsbudsjettet bevilget penger og Forsvaret omsetter umiddelbart disse pengene i vedlikehold og reservedeler, opplyser Wold.

Vedlikeholdsetterslep

Vedlikeholdsøvelsen er en sentral del av arbeidet med å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på Forsvarets land- og sjømateriell. Øvelsen ledes av Nasjonal logistikkommando og invovlerer Forsvarets logistikkorganisasjon, Hæren, Heimevernet, Sjøforsvaret og sivilt næringsliv.

Torsdag besøker forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen øvelsen på Værnes.

