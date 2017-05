Ole Meier Kjerkol er død

Det bekrefter familien overfor Trønder-Avisa.

Ole Meier Kjerkol var født i Grong, og bodde der til familien flyttet til Steinkjer i 1963.

Han var utdannet psykolog fra Universitet i Oslo, og ansatt innen alkoholomsorgen (1970 – 74) og skolepsykologtjenesten 1974 – 84) i starten av sin karriere.

Fra 1984 –1989 var Kjerkol helse- og sosialsjef i Stjørdal kommune. Deretter var han leder for Ressurssenter for omsorgstjenester i årene 1989 – 1994.

I 2003 ble Kjerkol valgt til rektor ved Høyskolen i Nord-Trøndelag (Hint). En rolle han hadde fram til 2007.

Kjerkol var første varamedlem av Stjørdal kommunestyre for Sosialistisk Venstreparti i årene 1976 – 1979. Senere hadde Kjerkol en rekke politiske verv for Arbeiderpartiet. Han var blant annet fast medlem i Stjørdal kommunestyre i årene 1992 – 2011. I to perioder var han leder for kontrollkomiteen.

Han påtok seg en rekke styreverv. Blant annet i Sparebank 1 Midt-Norge, og to vikariater som styreleder i Helse Nord-Trøndelag.

Han var også veldig aktiv i idretten, og satt som leder i både Fram IL Fotball og Stjørdals-Blink IL Håndball første halvdel av 90-tallet.

Ole Meier Kjerkol er far til stortingspolitiker Ingvild Kjerkol (Ap).

– Pappa var for oss en nær familiefar som tok vare på flokken sin og var barnebarnas beste venn. Vi skulle gjerne beholdt han mye lenger. Men vi finner trøst i at han døde i solveggen på hytta, det stedet han var mest glad i på jord, skriver Ingvild Kjerkol i en uttalelse på vegne av familien.