Traktor gikk opp i flammer

Brannvesenet rykket torsdag formiddag ut til en traktorbrann i Lånklia mellom Mære og Kringla i Steinkjer kommune.

Ikke fare for spredning

- Traktoren står langt fra bygninger og det skal ikke være fare for spredning, sier operatør Christina Waagan vedd 110-sentralen like etter at brannen ble meldt.

Brannen slukket

Kl. 1145. kan 110-sentralen informere at brannen er slukket og at ingen personer kom til skade i brannen.

- Traktorene er fullstendig er fullstendig utbrent, sier operasjonsleder Stig Rune Sagen ved Trøndelag politidistrikt.