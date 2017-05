Varebilsjåfør hevdet han var pålagt å kjøre med overlast

En bilfører ble anmeldt, mens en annen fikk 11.000 kroner i gebyr på overlast under en kontroll på Vekta i Verdal onsdag kveld.

Det mest alvorlige tilfellet var en varebil, med totalvekt inntil 3,5 tonn, som hadde 1,5 tonn overlast.

Tre tonn på bakakslingen

– Varebilen hadde tre tonn på bakakslingen, noe som tilsvarer nesten hele den lovlige totalvekta på kjøretøyet, sier leder Trine Giskås i uteseksjonen hos Statens vegvesen.

Bilen var eid av et firma som kjører flyttelass og var på tur fra Oslo til Narvik. Til sitt forsvar hevdet sjåføren at eieren av firmaet var fullt klar over overvekten, men at han likevel måtte kjøre.

– Den unnskyldningen var det lite hjelp i og både sjåfør og firma ble anmeldt, sier Giskås.

11.000 kroner i bot

Et annet 26 tonn tungt kjøretøy hadde tre tonn overlast. Vedkommende kjøretøy har anledning til å søke dispensasjon for å kjøre med overlast på kortere distanser. Dette var ikke gjort i dette tilfellet, og føreren ilagt en bot på 11.000 kroner.

Også en annen bilfører ble anmeldt for ikke ha godkjent førerkort for kjøretøy med vekt over 3.500 kilo, samt at en tilhenger med båter til Bodø måtte parkeres da den manglet nummerskilt.

Kontrollen ble gjennomført i tidsrommet 16.00 til 23.00.