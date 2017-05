Hyllet av Frp-lederen

Siv Jensen brukte deler av talen på å snakke om offentlige versus private helsetjenester. Hun hevdet at hennes politiske motparter, og pekte direkte på Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre, ikke vil gi rom for private helseløsninger.

– Det er uverdig når de av ideologiske grunner ikke vil at folk skal få best mulig tilgjengelig behandling. Venstresiden kaller dem velferdsprofitører, men de gir folk trygghet, og en enklere hverdag. La folk beholde verdigheten og valgfriheten, sa Jensen til rungende applaus i salen.

Deretter fortalte hun om møtet med Heidi Wang fra Steinkjer, som startet et tilbud for demente etter at hennes egen far ble dement, og hun oppdaget en svakhet i det offentlige helsetilbudet.

– Flere får mulighet til å bo hjemme og leve et verdig liv med tjenester som Heidi Wang tilbyr. Jeg ønsker meg flere velferdsentreprenører som henne, sier Jensen.

Wang var ikke kjent med at hun ville bli en del av landsmøtetalen til lederen for ett av regjeringspartiene, men sier at hun er glad for at møtet med Siv Jensen ser ut til å ha satt sine spor.

– Dette er utrolig gjevt. Vi hadde besøk av henne på bedriften vår. De tok kontakt, og ville komme og vite hva vi holdt på med. Ut fra det jeg har fått gjenfortalt av talen, ser det ut til at hun har tatt kjernepoenget vårt. Skal velferdssystemet fungere må vi tenke nytt, og private aktører må få plass, sier hun.

Wang sier at har skapt nye typer tjenester og velferdsløsninger, og at de trenger plass til å vise dem fram.

– Vi gir jobb til dem som makter å jobbe deltid. Vi trener dem til å holde seg friske lengre. Det er en samfunnsløsning som kan erstatte måten vi jobber med denne gruppen eldre i dag. Vi får til rimeligere og mer lønnsomme løsninger, sier Wang.

Hun påpeker at gevinsten av deres måte å jobbe på, først kan tas ut når det settes i system i større skala.

– Skal vi skape lønnsomhet og bedre løsninger for samfunnet så må dette inn på systemnivå. Det er opp til politikerne å gjøre. Regjeringa og Stortinget gir rammeverket til kommunene, men de må ikke peke nedover og si at de må finne på hver sin løsning, sier Wang.

Hun har drevet selskapet sitt under både rødgrønt og blåblått styre. Hvem som styrer landet har ikke påvirket hvordan det har vært å slå gjennom som privat helseaktør, sier hun.

– De politiske forskjellene merker vi fra kommune til kommune. Noen kommer sier de vet best, og vil løse alt selv, mens andre er åpne for våre løsninger. Her er det stor forskjell, sier hun.