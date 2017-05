Ingen salutt på 17. mai i Levanger

Levanger: Nye nasjonale regler om oppbevaring av krutt og avfyring av kanoner setter en stopper for årets 17. mai-salutt i byen.

– Det er nye krav om både opplæring og kursing, og vi har ingen i Levanger som kan gjøre det som jeg vet om, sier Levanger kommunes 17. mai-koordinator, Marit Hæreid Sandstad til Trønder-Avisa.

En siste salutt

I fjor var det salutter i alle kretser i kommunen, unntatt Ytterøy, men det ble trolig den siste gangen nasjonaldagen startet med et smell.

– Det ble en siste salutt. Noen er sikkert lei seg for at det ikke blir noe av, mens andre er glade. Jeg tipper at mange små barn og hunder er glade for å slippe, sier Sandstad.

Festklang

Klokkene i Levanger kirke blir altså de som vekker byen til festdagen. De vil kime fra klokken 07.00 i festklang. I tillegg jobber kommunen for at det skal bli andre markeringer denne dagen, men altså ingen smell.

– Vi jobber for å få på plass noe annet også, men jeg vet ikke hva det er enda.