Innsatsmedalje med rosett til Levanger-mann

Medaljen tildeles for Toftes innsats i Bosnia-Hercegovina, for over 20 år siden. Da var Tofte og 10 andre nordmenn med å avverge det som kunne blitt en massakre i byen Goražde.

Byen var en av de bosniske enklavene, og var beleiret og omringet av serbiske styrker. I byen var 11 nordmenn. To av dem militære, resten helsepersonell. Deres hovedoppgave var å støtte den britiske FN-troppen med 300 soldater som skulle hjelpe til å forsvare byen.

FN-troppen måtte flykte ut av leiren, og tok tilhold i skogen. Samtidig dro kommandør Tofte og medisinsk personell tilbake til byen. Der evakuerte de det militære sykehuset, og etablerte et nytt sykehus i byen. Dette var i drift resten av stridsperioden. Tofte tilbrakte nesten fire måneder i den stridsherjede byen.

Forsvaret skriver på sine hjemmesider at byen var nærmest avskåret fra omverdenen, og under konstant angrep. Situasjonen var dramatisk, men tross granatregnet fra åssidene falt byen aldri i serbernes hender slik Srebrenica gjorde.

– Det er mye takket være den britiske bataljonen, godt støttet av den norske enheten. På frigjørings- og veterandagen 8. mai får det norske personellet Forsvarets innsatsmedalje for sin heltemodige innsats, skriver forsvaret på sin hjemmeside.

Det er mange år siden nå, men Tofte husker godt tiden i Goražde.

– Det er en medalje for noe som skjedde for lenge siden, men det er likevel en fin anerkjennelse å få. Jeg har visst det en stund nå, men utdelingen ble utsatt til 8. mai slik at den kunne deles ut på veterandagen, sier han.

Goražde var en av tre bosniske enklaver som ble omringet av serberne. Mest kjent er trolig er trolig Srebrenica, hvor over 8.000 bosniere. Žepa ble også overtatt av serberne, men de fleste bosniske motstandsstyrkene klarte å flykte.