Politiet: Det var et uhell – ikke blind vold

Det var lørdag kveld en 14 år gammel gutt ble sendt til legevakt med bruddskader etter å ha blitt utsatt for det som først ble beskrevet som blind vold ved Egge barneskole i Steinkjer lørdag kveld. Gutten overnattet i området sammen med lagkamerater fra Leksvik håndball i anledning Sparebank1 Cup som ble avholdt i helgen.

Lek som ble for tøff

Nå viser det seg at hendelsen var et uhell og skjedde under rugbylek som gikk litt hardt for seg,

– Vi har avhørt den påståtte gjerningsmannen. Han har forklart at han og en kompis spurte om å få være med i rugbyleken som foregikk i ballbingen på Egge barneskole. Det fikk de lov til, men på et eller annet tidspunkt har leken blitt for voldsom, sier Erik Mørkved som er etterforskningsleder for politiet i Nord-Trøndelag.

Mente ikke å skade

Han sier at hele situasjonen er en misforståelse, og vedkommende som var mistenkte ikke mente å skade 14-åringen.

– 14-åringen som ble skadet hadde ikke fått med seg at noen «nye» hadde kommet inn i spillet, og oppfattet det som vedkommende var en inntrenger og forsøkte å få han stoppet. Det var da uhellet skjedde ved at gutten som brakk hånda havnet under han som var mistenkt, sier Mørkved.

Ble redd

Den tidligere mistenkte er en 17-år gammel gutt fra Steinkjer. Han forklarte til politiet at han ble redd og da han så at 14-åringens hånd trolig var brukket.

– Det er nok sånn at leken har gått for langt og at det har blitt litt voldsomt, men det er viktig å få understreket at det ikke dreier seg om blind vold. Det er et uhell etter grassering mellom ungdommer, sier Mørkved.

Politiet opplyser at saken er ferdig etterforsket og ikke lengre er en politisak. Partene er enige om å møtes i konfliktrådet for videre dialog.