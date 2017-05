- Alle kulturer er ikke like mye verdt

Teigen, som til daglig jobber som politisk rådgiver for innvandringsminister Sylvi Listhaug, brukte sin landsmøtetale lørdag til å snakke om nettopp innvandring.

- Innvandringsdebatten har tatt store steg de siste årene. Endelig kan vi erklære denne utopien om at alle kulturer er like mye verd og fortjener like mye respekt død, en gang for alle, sa han, før han utdypet:

- Alle kulturer er ikke like mye verd. En kultur som kjønnslemlester jenter, som nekter kvinner å gå ut av hjemmet uten å være tildekket, som nekter de stemmerett og ytringsfrihet. Den har ingenting i Norge å gjøre, mener Teigen.

Kritiserer asylinstituttet

Som mange i Frp før ham mener han at det såkalte asylinstituttet, ordningen hvor mennesker kan komme til land og søke asyl og dermed opphold, ikke lenger fungerer.

- Asylinstituttet slik det er kjent har spilt fullstendig fallitt. Da det ble opprettet var hele grunnlaget at det skulle avhjelpe i midlertidige kriser. Men vi står ikke i midlertidige kriser lengre. Syria, derimot, er en slik midlertidig krise. Det var et stabilt land som på et tidspunkt vil bli trygt igjen. Når tryggheten kommer tilbake til Syria, skal flyktningene hjem og bygge opp landet sitt, takket være Frp i regjering, sa han fra talerstolen.

Han mener Frp er eneste parti som tar innvandringspolitikk på alvor.

- Frp har stått i last og brast gjennom eggkasting, hylekor, rasismeanklager og det som verre er, fordi vi setter Norge først, og vil bevare det landet og det velferdssamfunnet som vi har.

Lysbakken eller Listhaug

Han gjentok også partileder Siv Jensens frase om at folk ikke ønsker "hodeløse innvandringseksperiment".

- Hver enkelt velger som går inn i valgboden bør spørre seg: Hvem vil du skal vokte Norges grenser, Audun Lysbakken eller Sylvi Listhaug, sa han til landsmøtet.