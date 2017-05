Fortsatt kommunetvang

Det ble ikke flertall for forslaget om at framtidige kommunesammenslåinger kun skal skje ved frivillighet under Frp-landsmøtet lørdag.

Dermed fikk partileder Siv Jensen og Frps første nestleder Per Sandberg viljen sin. Formuleringene i det nye handlingsprogrammet slår fast at det må være opp til Stortinget å vedta en "moderne og hensiktsmessig kommunestruktur".

Flertallet var på 129 stemmer. Mindretallet 96.

Dermed kan det se mørkt ut for Leka som selvstendig kommune hvis dagens regjering fortsetter etter valget. Leka skal slås sammen med kommunene Nærøy, Vikna og Bindal, mot både lokalpolitikeres og mange av innbyggernes vilje.