Rundt 30 deltok på søppelrydding

Miljøpartiet de grønne, Naturvernforbundet og Natur og ungdom inviterte til strandryddedag i Paradisbukta lørdag ettermiddag. Rundt 30 personer møtte opp for å renske strandsonen for søppel.

– Det blir mye penere og renere her. Det er utrolig godt oppmøte. Jeg er veldig fornøyd, sier Johannes Moen i Miljøpartiet De Grønne (MDG).

Skryter av kommunen

Han sier de har spredd seg over et stort område, og dekker nå hele vegen fra Lundflata til Paradisbukta.

– Det blir ganske mange søppelsekker til sammen. Kommunen har tilrettelagt godt, og stilt opp med egne poser for plastavfall, og egne for restavfall. De kommer også for å hente søpla når vi er ferdig, sier Moen.

Vil ha søppelfri verden

Moen påpeker at søppel er ikke bare et problem fordi det ser stygt ut, men fordi det kan skade både dyr og mennesker.

– Om det ikke er miljøgifter, så er det uansett et problem at ting som ikke er nedbrytbart blir liggende ute i naturen, og dyrene får dette i seg på en eller annen måte, sier han.

Moen viser til at om ikke utviklingen endrer seg, vil det innen midten av århundret være like mye plast som fisk i havet.

– Det må både ryddes mer, og finnes på nye lure løsninger. Vi må ha bedre panteordninger, og andre produkter som kan brytes ned fortere, sier han.

Trøbbel for landbruket

Han viser også til at søppel som kastes ut fra biler kan skape trøbbel for gårdbrukerne, og mer spesifikt, dyrene på gården.

– Det kan bli med i foret til dyrene. Det er flere eksempler på dyr som har blitt alvorlig skadd innvendig på grunn av forsøpling. Dette må det ganske enkelt bli slutt på, sier han.

Miljøpartiet har også laget et eget søppelkart i Steinkjer, hvor man kan registrere søppel, og fortelle andre hvor det har blitt ryddet for søppel.

Link til kartet finner du her.

Strandryddingen i Steinkjer er en del av en landsomfattende aksjon. I Midt-Norge har alle renovasjonsselskapene gått sammen i en felles aksjon.