Lars P. Sperre (41) tar over sjefsstolen i Norske Skog

Forut for utnevnelsen har Sperre vært ansatt i stillingen som Senior Vice President Corporate Strategy & Legal.

– Det er et samlet styre som står bak utnevnelsen. Lars er en helt naturlig kandidat til stillingen som konstituert konsernsjef. Han kjenner bransjen godt og har vært sentral i de omstillings- og finansieringsprosesser som har vært i konsernet de siste årene, og ikke minst i utarbeidelsen av den strategien som vi i dag jobber etter, sier styreleder Henrik A. Christensen i en pressemelding.

– Jeg er svært motivert til å påta meg denne utfordringen. Norske Skog har mange dyktige medarbeidere med høy kompetanse og stort initiativ. Jeg er trygg på at vi sammen vil løse utfordringene med å realisere konsernets muligheter. Norske Skogs drift og kontantstrøm er god, men gjeldsnivået er for høyt og for mye av kontantstrømmen går dermed til rentebetalinger i stedet for å kunne investeres i konsernets virksomhet, sier Lars P. S. Sperre, konstituert konsernsjef i Norske Skog.