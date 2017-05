Markerte 160-årsdagen til Steinkjer

Etter at leder i Foreningen Gamle Steinkjer, Erling Koldaas, hadde ønsket velkommen, la ordfører Bjørn Arild Gram ned krans. I en kort tale omtalte ordføreren Smith-Petersens innsats for Steinkjer inntil han døde i 1872. Ordføreren mintes også det store byjubileet for ti år siden, med et vell av arrangementer.

Før de fremmøtte gikk ned til kjerkstu for kaffe og bevertning, sang Mære songlag flere sanger på kirkebakken.

I kjerkstu holdt Odd Birger Grønli et sjelfylt og meget interessant kåseri, der han påpekte at Smith-Petersen jobbet iherdig for Steinkjer, at han satte sitt avtrykk på mangt og mye, og at han sto bak arbeidet med søknaden om bystatus for Steinkjer på midten av 1850-tallet. Grønli påpekte at Steinkjers grunnleger var godt likt, fordi han gjorde så mye godt og sørget for vekst for Steinkjer. Det hadde aldri tidligere vært så mye folk til stede ved Mære kirke som da Smith-Petersen ble gravlagt i 1872.

Bare to uker etter Smith-Petersens død, begynte ryktene å gå om at det manglet penger i fogdkassen. Han ble raskt dømt for underslag. Etter det ble han glemt. Han er ikke engang nevnt i jubileumsbøkene til kommunen. Hans grav ble lokalisert på Mære kirkegård først på 2000-tallet, og den 7. mai 2006 ble det reist en minnestein på Mære kirkegård.

Det er i ettertid avvist at det var mulig å få oversikt over et fogdregnskap på kun et par uker. Teorien går ut på at Morten Smith-Petersen brukte pengene på gården Øvre Lø der han bodde under årene i Steinkjer.