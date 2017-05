Ombudstvedt trekker seg

Konsernsjef Sven Ombudstvedt slutter i Norske Skog. Fredag fikk han full støtte fra styret i konsernet om å fortsette. Dagens Næringsliv skriver at han likevel sa opp stillingen fredag kveld.

– Vi skal ha et møte i dag. Styret har fått beskjed om at det er endringer på gang i toppen, sier styremedlem Eilif Due i Norske Skog. Da Trønder-Avisa snakket med ham klokka 1220 søndag var han ikke informert om at konsernsjefen hadde sagt opp.

– Jeg er overrasket over at det skjer nå. Men Ombudstvedt er handlekraftig og ting skjer raskt med ham, sier Due.

Solgte ut

Ombudstvedt solgte alle sine aksjer etter kvartalsfremleggelsen 26. april. De to hendelsene senket børskursen til Norske Skog kraftig. I løpet av ei uke ble aksjekursen mer enn halvert, fra 2,22 kroner til 74 øre per aksje. Da børsen stengte fredag var kursen 99 øre per aksje. Kursoppgangen kom etter at tidligere styreleder Jon-Aksel Torgersen kjøpte seg opp i konsernet. Selskaper han kontrollerer eier nå 5,09 prosent av aksjene i konsernet.

Klarer ikke å betale

Kvartalsfremleggelsen var første gang konsernledelsen fortalte at de ikke klarer låneforfallet på 2,7 milliarder i 2019 med de inntektene konsernet har. De har prøvd å få til en gjeldsløsning med de største lånegiverne, men uten å lykkes. På generalforsamlingen fikk de heller ikke flertall for å gå videre med sin foreslåtte løsning.

Konsernet har 6,4 milliarder i gjeld og betaler over 11 prosent rente på deler av gjelda. I 2016 fikk de konvertert deler av gjelda til egenkapital. Andre deler av gjelda ble forskjøvet til en langt lavere rente enn de betalte. Det senket finanskostnadene med omtrent én milliard i året.

Ombudstvedt fikk sterk kritikk fra en av aksjonærene etter at han solgte. I markedet ble det vurdert som et tegn på at han ikke ville være med lengre.

Da Trønder-Avisa intervjuet styreleder Henrik A. Christensen på fredag bekreftet han at styret hadde diskutert Ombudstvedts stilling med bakgrunn i kritikken fra aksjonærene, men at konklusjonen var at han hadde deres tillit.