«Bjørn» kan ha vært gaupe

Trønder-Avisa skrev om hendelsen som skjedde hos en bonde i Gartland i Grong søndag. Bare noen få hundre meter fra fjøsveggen, og knappe hundre meter fra et bolighus på andre siden av E6, skulle en bjørn ha slått til hos bonden.

Nå viser det seg at det ikke er sikkert at det var bjørn som rev sauen. Det skriver Namdalsavisa.

– Vår mann på stedet konkluderte med bjørn, men tok et betydelig forbehold da han inspiserte kadaveret og området rundt i helga. Vi ser nå at det forbeholdet er så stort at vi per i dag ikke kan konkludere med at det er bjørn som har tatt sauen på Gartland, sier rovviltansvarlig i Statens Naturoppsyn, Tore Solstad til avisa.

– Det er funn som tyder på at det kan ha vært gaupe, sier Solstad han til NA.

Grong kommun har bedt miljødirektoratet om fellingstillatelse, men denne vil foreløpig ikke bli behandlet på grunn av tvilen om hvilket dyr som felte sauen.