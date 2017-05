Ønsker enda et minnesmerke over de som har mistet livet i uniform

Steinkjer-ordføreren var mandag 8. mai vertskap da Steinkjer kommune inviterte til markering ved bautaene over de falne fra 2. verdenskrig.

Over 60 personer møtte opp. Dagens tale var det stortingsrepresentant André N. Skjelstad som holdt.

Etter seremonien på Sannan var det sammenkomst på rådhuset, og det var her ordføreren kom inn på at det også er naturlig å hedre soldater som har ofret livet for landet etter 2. verdenskrig.

– Steinkjer kommune setter ned en komite skal levere sin innstilling over sommeren, og jeg håper at vi har et minnesmerke klart til frigjørings- og veterandagen 8. mai neste år. Det kjennes naturlig at vi får et slikt minnesmerke. De to minnesmerkene over falne nordmenn og engelskmenn under 2. verdenskrig skal vi selvsagt holde i hevd, men det er også mange nordmenn som har tjenestegjort i fredsbevarende styrker i fredstid. Deres offer skal vi ha dypt respekt for, sier Gram.