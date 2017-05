Byggestart Bergkunstmuseet i 2018

Det har vært en langvarig, omfattende og krevende prosess å få realisert Bergkunstmuseet i Hegra. Det siste utfordrende punktet har vært å få på plass en reguleringsplan for området.

Tidligere mangeårig styremedlem for Stjørdal Museum KF og gruppeleder for Arbeiderpartiet i kommunestyret, Joar Håve (Ap), er kjempefornøyd med at en lang ferd siden 2009 nærmer seg enden for det planlagte nasjonale bergkunstmuseet.

– Det er kjempepositivt at det nasjonale bergkunstmuseet nå endelig blir realisert. Administrasjonen har sikret at kostnadsestimatet holder og nå er det egentlig bare å kjøre i gang, sier Joar Atle Håve (Ap), tidligere mangeårig styremedlem i Stjørdal Museum.

Byggestart 2018

– Hvor fort kan byggearbeidet komme i gang, Håve?

– Området må rassikres først. Det blir nok derfor ikke byggestart før neste år, etter at rassikringen er på plass. Det viktigste nå er å at dette er et klarsignal for å få i gang prosessene. Det har gått mer enn lang nok tid på å utrede saken. Med de store bronsealder-funnene som er gjort i Hegra i det siste, er Stjørdal mer enn noen gang en bronsealderkommune, smiler Håve.

Endelig reguleringsplan ble vedtatt av kommunestyret i februar 2016, men vedtaket ble påklaget. Komité plan vedtok derfor å sende klagen til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse. Fylkesmannen fant etter sin gjennomgang kommunestyrets vedtak som gyldige, og stadfestet reguleringsplanen i januar i år.

Ny kostnadsramme

Rådmannen innstiller til formannskapsmøtet torsdag 11. mai at Stjørdal kommune går inn for bygging og finansiering av bergkunstmuseum inklusive stianlegg på Leirfall i Hegra og godkjenne den nye kostnadsrammen for prosjektet på 84,2 millioner kroner.

I den nye kostnadsrammen tas det høyde for generell prisstigning, samt økt omfang av geologiske stabiliseringstiltak i området ovenfor byggetomt og helleristningsfelt.

Rådmannen foreslår også at Stjørdal kommune vedtar å opp-finansiere den kommunale andelen av prosjektet med 28,3 millioner kroner, slik en revidert finansieringsplan legger opp til.

Ferdig i 2019-2020

Videre i sin innstilling til kommunepolitikerne foreslår rådmannen at kommunen følger opp NVE sine sikringstiltak i Leirfallbekken, Solemsbekken og to raviner vest for Trælstadhaugen, for å sikre best mulig fremdrift.

En tidligst mulig ferdigstillelse vil skje i 2019/2020 om innstillingen vedtas, skriver rådmannen i sin innstilling. Dette forutsetter at NVEs sikringstiltak blir gjennomført i løpet av 2018.

Rådmannen foreslår også at kommunestyret ber rådmannen om å avklare eiendomsforhold, og gjennomføre nødvendig tomteerverv, fortrinnsvis ved frivillig grunnavståelse så snart som mulig.

Omfattende kartlegging

De omfattende undersøkelsene av grunnforholdene med kartlegging av kvikkleireforekomster, ledet til to skredsikringstiltak som må gjennomføres for å stabilisere grunnen i området. Det mest omfattende tiltaket er heving og steinsetting av Leirfallbekken og Solemsbekken, skriver rådmannen.

NVE har i løpet av 2016 gjennomført en omfattende kartlegging og prosjektering av dette tiltaket, og funnet at kostnadene blir en god del høyere enn det som først var antatt. Nødvendige tiltak er beregnet til totalt 8,6 millioner kroner. Kommunens andel av disse kostnadene kan fort komme opp i 2 millioner kroner, mener rådmannen.

Hvorvidt disse kostnadene skal belastes bergkunstmuseum-prosjektet kan imidlertid diskuteres, siden NVE har funnet at disse sikringstiltakene må gjennomføres uavhengig av om det blir bygging av museum eller ikke, konstaterer rådmannen.

Nødvendige sikringstiltak

Det andre områdesikringstiltaket er på naboeiendom til det planlagte bergkunstmuseet og består i nedplanering av masse og opplagring av motfylling. Disse arbeidene, tidligere kostnadsberegnet til omtrent 2 millioner kroner, må dekkes av utbygger.

Begge disse sikringstiltakene vil i gjennomføringsfasen medføre en del ulemper for berørte grunneiere, skriver rådmannen i innstillingen, men legger til at disse ulempene oppveies av at tiltakene i et langsiktig perspektiv medvirker til at faren for skred reduseres.

NVE anslår at arbeidene i Leirfallbekken og Solemsbekken vil ta et halvt års tid.

1.200 tegninger

Omkring 10 prosent av all avdekket bergkunst i Norge befinner seg i Stjørdalen, og feltene ligger så å si systematisk i forhold til hverandre med en avstand på mellom 1,5 og 2 kilometer. Det er antatt at de ulike lokalitetene viser bosettinger fra bronsealderen.

Feltet på Lerfald, hvor museet er planlagt reist, inneholder i alt 1.200 tegninger og har en langt større bredde i motiver og større tidsspenn enn de øvrige. Tegningene viser alt fra jaktscener og dyr til båter og mennesker som ser

ut til å være bundet sammen – og som trolig er fanger eller slaver.