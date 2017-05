EØS-motstanderne i LO gir seg ikke uten kamp

- Det er salen som skal bestemme dette, ikke LO-lederen. Vi vet jo hva hun og resten av ledelsen mener, sier El- og IT-forbundets leder Jan Olav Andersen til NTB.

Forbundet hans og en håndfull andre ønsker å si opp EØS-avtalen og erstatte den med en handelsavtale. Flere andre forbund vil reforhandle deler av avtalen, noe mange selv i større delegasjoner er enige i.

- Jeg er villig til å diskutere mange ulike innfallsvinkler. Vi har en uke på oss til å finne en omforent løsning. Klarer vi ikke det, så har vi en gammel og velprøvd metode som kalles avstemning, sier Andersen.

Handlingsrom

- Med makt følger ansvar, advarte LO-leder Gerd Kristiansen i åpningstalen sin på LO-kongressens første dag mandag.

– Når norske arbeidsplasser skal sikres, må de som skal investere vite hva rammevilkårene er om fem og ti år. Vi kan ikke tulle med dette, sa hun.

I stedet for å si opp eller reforhandle EØS-avtalen mener Kristiansen at handlingsrommet som ligger i dagens avtale, må utnyttes.

– Arbeidsgivere og politiske myndigheter gir oss også utfordringer, men vår bevegelse har da aldri gitt opp og kastet kortene av den grunn? Vi må bruke handlingsrommet. Være kreative, offensive og aldri gi opp, sa hun.

Også politisk går debatten høyt om EØS om dagen. Frps landsmøte vedtok i helgen at deler av avtalen bør reforhandles. Rødt, SV og Sp vil si opp hele avtalen.

Reprise

Noe av utfordringen for Fellesforbundet og LO-ledelsen som ønsker å hegne om EØS-avtalen, er at nettopp dette med å utnytte avtalens handlingsrom var kompromisset som ble inngått under forrige kongress.

- Vi støtter alle tiltak som har til hensikt å utnytte og utvide handlingsrommet i EØS-avtalen, men tiden som har gått, har vist at dette ikke er tilstrekkelig, sier Andersen.

- Det er blitt klart for alle at forutsetningen om at ILO-konvensjoner, norske tariffavtaler og arbeidslivslovgivning skal ha forrang, ikke er innfridd, fortsetter han.

Regjeringens ansvar

Ifølge Kristiansen og LO-ledelsen er det ikke EØS-avtalen i seg selv, men regjeringens manglende utnyttelse av handlingsrommet som forklarer utviklingen på arbeidsmarkedet de siste fire årene.

- Storbritannia er i ferd med å forhandle med EU om en handelsavtale. Vi må jo se hva som kommer ut av disse forhandlingene før vi eventuelt gjør noe, sier hun til NTB.

Kristiansen takkes av som LO-leder på torsdag. Hun føler seg trygg på at kongressen - LOs øverste organ - ikke vedtar at EØS-avtalen skal reforhandles eller sies opp.

- Det er jeg ganske trygg på. LO-kongressen er kjent for å ta ansvar i viktige saker for de store medlemsgruppene våre, sier hun.

Påtroppende LO-leder Hans-Christian Gabrielsen leder selv redaksjonskomiteen som har EØS-saken til behandling. Innstillingen ventes først å være klar fredag morgen, samme dag som LO går til votering om handlingsprogrammet.