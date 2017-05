Endelig påfyll i ordreboka

Oljekrisa har rammet ordreboka til Kværner de siste to årene. Måned for måned har kapittelet utførte oppdrag blitt tykkere, mens kapittelet som handler om kommende oppdrag har blitt tynnere. Ved nyttår hadde de knapt oppdrag for neste år. Men nå har oljebransjen fått stabilisert krisen og Kværner fikk oppdrag for 6,6 milliarder i første kvartal. Dermed har de 10,8 milliarder i ordereserve.

Ser lyset

Kværner mener nedgangen i investeringer som kom etter at oljeprisen begynte å falle i 2014 nå holder på å flate ut. Antall prosjekter som kommer i de neste årene vokser. Noen få av disse er store, men de fleste er av moderat størrelse, skriver Kværner i sin kvartalsrapport.

– Gjennom denne omstillingen i markedet har Kværner fortsatt det høye aktivitetsnivået og levert solide resultater. Som en effekt av at det har vært få kontrakter å by på i markedet de siste to årene er aktiviteten vår nå redusert i en periode. Samtidig er dette betydelig kompensert ved at de pågående prosjektene er i faser hvor en stor del av verdiskapningen gjøres av Kværners egne interne ressurser, sier Jan Arve Haugan.

Drypper på Verdal

Noe av dette kommer også verkstedet i Verdal til gode. I første omgang som små forstudier på kontrakter som kan gi nye storoppdrag. I Verdal håper man at rammeavtalen med Aker BP skal gi oppdrag framover. De to konsernene skal samarbeide om bygging av stålunderstell, plattformdekk og oppkobling til havs. Nettopp stålunderstell er det Kværners verksted i Verdal er spesialister på.

100 millioner

Det mest konkrete verkstedet i Verdal har fått er en kontrakt på 100 millioner der de skal forsterke understellet på Njord-plattformen med såkalte blistere.

I tillegg jobber Kværner etter det Trønder-Avisa erfarer med to forskjellige anbud på understell. Det ene er til fase to av Johan Sverdrup-utbyggingen.

Konsernet i tall:

Q1 2017 Q1 2016

Inntekter: 1.554 (2.228)

EBITDA: 105 (106)

Res. før skatt: 86 (60)

EBITDA- margin: 6,8 % 4,8 %

Alle tall i millioner kroner. Første kvartal 2016 i parentes.