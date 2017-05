Etterlyser den som laget lakkriper

Lakken var oppripet langs hele passasjersiden, forteller en oppgitt Linda Rørvik på sin Facebook-side.

Hun antar at ripen er laget av en nøkkel eller stein eller annen skarp gjenstand.

– Bilen er en svart Volvo V50. Om noen har sett noe blir jeg glad for tips. Hendelsen vil bli anmeldt, skriver hun på Facebook-kontoen sin.

Til Trønder-Avisa sier hun dette:

– Jeg har snakket med politiet for å høre om det hadde kommet inn flere meldinger om oppripete biler. Når sånt skjer er det ikke uvanlig at det går ut over flere. Men politiet hadde ikke hørt om andre, sier Rørvik til Trønder-Avisa

Ripen går langs hele den ene siden på Rørviks bil, og den er så dyp at det må lakkes.

– Lakkskaden skal takseres nå, så etter hvert vet jeg hva dette vil koste. Hvis ingen melder seg, håper jeg noen i det minste får litt anger når dette leses, sier hun.