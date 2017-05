Norske veteraner hedret med medaljer

– Det er en stor ære å få denne utmerkelsen. Jeg føler ydmykhet til de andre som har fått denne utmerkelsen, både under Den andre verdenskrig, da landet vårt var okkupert, og i moderne tid, sier Andersen til VG.

Krigskorset er Norges høyeste utmerkelse, og det var kong Harald som sto for overrekkelsen av medaljen under en seremoni på Akershus festning i Oslo mandag.

Samtidig mottok elleve andre personer medalje for sin innsats i Goražde i Bosnia i 1995. Fire av dem fikk Forsvarets innsatsmedalje med rosett, mens de øvrige sju fikk Forsvarets innsatsmedalje.

Kunne blitt massakre

Tore Tofe fra Levanger var én av de fire som fikk Forsvarets innsatsmedalje med rosett.

Tofte og 10 andre nordmenn var med å avverge det som kunne blitt en massakre i byen Goražde.

Han husker godt tiden i Goražde.

– Det er en medalje for noe som skjedde for lenge siden, men det er likevel en fin anerkjennelse å få. Jeg har visst det en stund nå, men utdelingen ble utsatt til 8. mai slik at den kunne deles ut på veterandagen, sa han ved en tidligere anledning.

«Krevende og farlig»

Ken Andersen blir hedret for sin innsats under to terrorangrep i Afghanistans hovedstad Kabul i 2015. Han tjenestegjør i Marinejegerkommandoen.

– Under ekstremt krevende og farlige omstendigheter deltok han i striden med ekstraordinært mot. Med fare for eget liv bidro han til å frigi gisler og uskadeliggjøre terrorister. Andersens fremragende ledelse og innsats reddet med stor sannsynlighet et stort antall sivile liv, heter det i begrunnelsen.

Andersens innsats er i tråd med de ypperste tradisjoner for militært lederskap og mot, ifølge forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H).

– Dette er en fortjent anerkjennelse av den fremragende innsatsen Andersen og norske soldater gjør i internasjonale operasjoner, og i krevende situasjoner, sa hun da tildelingen ble kjent nylig.

Veterandag

Samtidig med at frigjøringen fra Nazi-Tyskland markeres 8. mai, brukes dagen nå også til å hedre norske veteraner og veteranfamilier, fra andre verdenskrig og fram til dagens internasjonale operasjoner.

Etter andre verdenskrig har over 100.000 nordmenn tjenestegjort i nesten hundre ulike internasjonale operasjoner i over 40 land.

I tillegg til kong Harald var også stortingspresident Olemic Thommessen (H), statsminister Erna Solberg (H), forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, utenriks- og forsvarskomiteens leder Anniken Huitfeldt (Ap) og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen til stede under seremonien.

Kongen overrakte Krigskorset, mens de øvrige medaljene ble overrakt av forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.