SinkabergHansen mistenker PD i Bindal

Det skriver selskapet i en pressemelding.

Det var under rutineprøver at mistanken om PD-smitte kom. Mistanken kom som følge av et utslag på én av 20 prøver i april.

Det kan gjelde opp til 1,5 millioner laks, fordelt på ni merder. Nestleder i SinkabergHansen, Svein-Gustav Sinkaberg sier det er en svært uheldig situasjon:

– Vi vet så langt ingenting konkret om det eventuelle smittebildet. Nye prøver må nå tas for å klarlegge status. På linje med det som i november 2016 var og ble utviklingen med påvist PD SAV2-virus i Tosen, er dette en svært uheldig situasjon, sier Sinkaberg i en pressemelding.