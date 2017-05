Kjørte med promille

Kvinnen kjørte rundt med promille i en namdalskommune en lørdag ettermiddag i mars.

Hun kjørte bilen over en lengre strekning, og havnet til slutt i en ulykke da hun havnet utenfor vegen med bilen.

Hun slapp unna uten alvorlige skader, men bilen ble svært skadd, og retten mener at det er rent hell at hun ikke ble alvorlig skadet. Noen timer etter ulykken ble kvinnen målt til å ha 1,19 i promille.

Kvinnen tilsto promillekjøringen i retten, og ble dømt til å betale en bot på 15.000 kroner, samt at hun ikke får ha førerkortet på to år. Retten mener det er skjerpende at promillekjøringen fant sted på dagtid i mye trafikk.